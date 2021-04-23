أحمد.. إعاقته تحول دون حصوله على منزل آمن: «نفسي ارمم بيتي»

قدم طلبا للإحلال والتجديد ولكنه يصطدم بتعنت طوال 3 سنوات

يعيش أحمد الفقي من ذوي الاحتياجات الخاصة والحاصل على شهادة تأهيل ومريض بفيروس سي، حياته بسيطة و لا يملك معاشا ويعول زوجته وأولاده، ليس هذا فقط ولكنه يعيش بمنزل غير أدمي، و حلمه بيت آمن.

وقال أحمد الفقي لـ "الدستور" إنه قدم طلب إحلال وتجديد لمنزله بالإدارة الزراعية بمنوف في محافظة المنوفية، وبعد معاناه وتعنت من المسؤولين في الجمعية الزراعية حسبما أوضح، جاءت لجنة للمعاينة وحصلت على الخريطة المساحية الخاصة بملف الإحلال والتجديد، ثم حصل على إمضاءات هذه الجهات، وهي الري، والطرق، والصرف، والكهرباء، والضغط العالي، والإدارة الطبية والوحدة المحلية.

تعنت من المسؤولين لوجود سابقة خلاف

وتابع أقروا جميعهم أنه لامانع من الترخيص ولايتعارض مع أى جهة منهم وفى ديسمبر 2020 لم يتم تنفيذ العمل، وعلق "كل ده علشان رئيس الوحدة الزراعية بكفر فيشا الكبرى ومهندس حماية الأراضي بالوحدة الزراعية بيكرهوني وبيعندوا مع زوج أختي وبينتقموا منه، بسبب أنهم أخدوا جزاء وتحولوا للمحكمة التأدبية بسبب إهمالهم فى ملف الإحلال والتجديد لمنزلي منذ حوالي أربع سنين والسبب ده أحنا بنرجحه أنهم بيعطلوا الأوراق كل هذة الفترة".

وتابع الفقي صاحب الـ53 عاما أن لديه طفل عمره 6أعوام ويعيش معهم بمنزلهم غير المؤهل للعيش والمبني من الطوب اللبن والخشب والبوص وجزء منه بلوح الخشبي، وهو يعمل منذ عامين في تخليص الأوراق وأخذ الموافقات عليها من الجهات المختلفة، قائلا"روحت اسأل كتير على الأوراق وماتم فيها من جديد وبيفضلوا يقولوا لي جاري استكمال الأوراق وطلبوا مني الذهاب للجمعية الزراعية بكفر فيشا، لإحضار صور محاضر الجيران الملاصقين للمنزل وبعد الذهاب أكتر من مرة أعطاني مهندس حماية الأراضي بالجمعية صور المحاضر المطلوبة"، وأكد انه استلم الاوراق بعد معاناة كثيرة وقام بتسليمها للإدارة الزراعية بمنوف لكى يتم إرفاقها بملف الإحلال.

إهمال وإضاعة الأوراق

وردت الإدارة عليه بانه لا يوجد صور للمحاضر التي أكد أنه قام بتسليم صورها بنفسه، و أوضح: "الموظف المختص قالي أنه هو أعطاني قبل ذلك هذه المحاضر من الجمعية يدعى ويقسم بالله العظيم إنه لم يعطيني هذه الأوراق من قبل".

استمرت معاناة الفقي مع إصلاح منزله 3أعوام، حتى أصبح بالمنزل تصدعات بسبب العوامل الجوية المتغيرة وبفعل الطبيعة كون المنزل مبنيا منذ 60 عاما، وتعرض المنزل الان للانهيار والتصدع الكبير وأصبح هو وأسرته بالشارع لا يستطيع الحصول على مكان آدمى يحتمي به في الظروف الجوية المختلفة.

وطالب الفقي بضرورة التدخل من قبل الجهات المعنية في حل أزمته، وكذلك التدخل السريع في إنهاء معاناته فى الحصول على الترخيص بالبناء، ومساعدته في والوقوف بجانبه فى العيش بمكان إدمى.

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