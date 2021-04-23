الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عمرو جاد : إعادة أعمار ليبيا تدعم صادرات الأدوية المصرية

عمرو جاد : إعادة إعمار ليبيا تدعم صادرات الأدوية المصرية

الأدوية المصرية
الأدوية المصرية

قال الدكتور عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية إن مشروع الإعمار في ليبيا سيساهم في تنمية صادرات الأدوية المصرية.

وأضاف جاد في تصريحات خاصة للدستور أنه مع خطة تطوير صناعة الأدوية في قطاع الأعمال التي سيتم تنفيذها في المصانع حاليًا سيكون مستقبل صادرات الأدوية المصرية على مستوى جيد للغاية.

وأشار الي أن السوق الليبي سوق واعد للغاية ويمثل أهمية كبيرة لصناعة الأدوية المصرية.
وعقد كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، مؤتمرًا صحفيًا، في العاصمة طرابلس، عقب انتهاء المباحثات الموسعة التي عقدها الجانبان بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من مسئولي البلدين.

المصرى التعاون المشترك قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال العام صادرات الادوية

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