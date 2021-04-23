الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالصور

«التعليم» تعلن مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لصفوف النقل

طارق شوقي
طارق شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا”، وذلك على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

من جانبه علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتردد حول إصدار الوزارة قرارات جديدة تخص امتحانات طلاب المدارس اليوم الخميس.

وأكد الدكتور طارق شوقي، في تصريحات صحفية، أن هذا كلام عارٍ تماما من الصحة، مشددًا على أن امتحانات صفوف النقل كما هي في موعدها المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي تغيير.

على صعيد آخر، حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور من الشائعات المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا.

وقال الوزير، فيمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "احذروا هذه المواقع على السوشيال ميديا لأنها السبب الرئيسي في البلبلة ولا تعلم شيئا كمًا تدًعي".

وأضاف شوقي: "قد نشرت أن امتحانات أبريل في موعدها، أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو فيسبوك وصفحتي هذه".

واستكمل الوزير: "إن كل هذه الشائعات هى صنيعة المغرضين الذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان رغم أننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما، وبالتالي أتمنى أن لا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية، وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على فيسبوك وتويتر والواتساب".

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال إنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات لأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوي سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الأسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ أبريل إن شاء الله بنظام الامتحانات المجمعة، للتقليل من عدد مرات الحضور".

مواعيد النماذج الاسترشادية

inbound3954725792638155298
inbound3954725792638155298
inbound535303808829552348
inbound535303808829552348
inbound1722071489178726487
inbound1722071489178726487
inbound2632998074411567565
inbound2632998074411567565
inbound1412481645857004915
inbound1412481645857004915
inbound5232494043141932408
inbound5232494043141932408
inbound5062915669452936088
inbound5062915669452936088
امتحانات صفوف النقل النماذج الاسترشادية الفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر الصحيح فى مصر

وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية

إعفاء مدير أوقاف شمال القاهرة من منصبه بسبب مخالفات «صهيب الرومى»

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

«النقل» توضح حقيقة ربط القضبان الحديدية بوصلات خشبية

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب.. عندما يصبح الصقر «دجاجة»

أحمد بهاء الدين شعبان

النيل في خطر: قراءة في كتاب مهم (3)

د. القس صفوت البياضى

الدور الأمريكي في السد الإثيوبي.. والمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية

جلال حمام

إثيوبيا.. الضلع الجنوبي لحلف الجوار

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

فلسطين تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس

السعودية تواصل تقديم مساعدات غذائية إلى فلسطين خلال شهر رمضان