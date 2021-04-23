«التعليم» تعلن مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لصفوف النقل

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا”، وذلك على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

من جانبه علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتردد حول إصدار الوزارة قرارات جديدة تخص امتحانات طلاب المدارس اليوم الخميس.

وأكد الدكتور طارق شوقي، في تصريحات صحفية، أن هذا كلام عارٍ تماما من الصحة، مشددًا على أن امتحانات صفوف النقل كما هي في موعدها المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي تغيير.

على صعيد آخر، حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور من الشائعات المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا.

وقال الوزير، فيمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "احذروا هذه المواقع على السوشيال ميديا لأنها السبب الرئيسي في البلبلة ولا تعلم شيئا كمًا تدًعي".

وأضاف شوقي: "قد نشرت أن امتحانات أبريل في موعدها، أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو فيسبوك وصفحتي هذه".

واستكمل الوزير: "إن كل هذه الشائعات هى صنيعة المغرضين الذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان رغم أننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما، وبالتالي أتمنى أن لا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية، وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على فيسبوك وتويتر والواتساب".

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال إنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات لأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوي سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الأسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ أبريل إن شاء الله بنظام الامتحانات المجمعة، للتقليل من عدد مرات الحضور".

مواعيد النماذج الاسترشادية

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