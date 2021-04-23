النائب علاء عابد يطالب بضرورة التعاون الدولى من أجل تجفيف منابع الإرهاب

تعليقا على الحادث الإرهابى بباكستان

أدان النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، الحادث الإرهابي الذي أدى إلى انفجار بموقف سيارات تابع لفندق "سيرينا" الفاخر في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، مما أدى إلى إستشهاد “أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون” بحسب تصريحات وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد.

وقال النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف في بيان له: إن الإرهاب الغاشم لا يريد لوطن من الأوطان الاستقرار والرخاء، ولكن يسعى بكل ما أوتي من أساليب خبيثة إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين، ووقف التنمية وتدمير الاقتصاد.

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، على الموقف الثابت للبرلمان العربي الذي يدين الإرهاب بكافة صوره وأشكالة وبضرورة تتبع وملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة، مطالبا بضرورة التعاون الدولي من أجل تجفيف منابع الإرهاب واتخاذ موقف موحد حيال الدول الداعمة له لوجستيًا وماديًا وعسكريًا.

وتوجه رئيس لجنة مكافحة الارهاب والتطرف بخالص العزاء والمواساة إلى دولة باكستان حكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الإرهابي، داعيًا الله أن يرحمهم وينزلهم منازل الأبرار، ويشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.