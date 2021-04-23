كندا تعلق السفر من دول الهند وباكستان للشهر المقبل

كندا تعلق السفر من الهند وباكستان للشهر المقبل

أعلنت الحكومة الكندية، تعليق رحلات الركاب القادمة من الهند وباكستان للشهر المقبل مع زيادة حالات كوفيد-19 في كلا البلدين.



وقال وزير النقل الكندي عمر الغبرة، إنه نظرًا لوجود عدد كبير جدا من الأشخاص الذين يصلون إلى كندا من الهند وباكستان بفيروس كوفيد-19، سيتم حظر جميع رحلات الركاب التجارية والخاصة من كلا البلدين اعتبارا من منتصف الليل. وأضاف إنه سيظل مسموحا برحلات الشحن، خاصة لضمان استمرار شحنات اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية.



وأوضحت الحكومة أن هناك خطوات إضافية قادمة لمنع الناس من السفر إلى كندا من الهند وباكستان عبر دول أخرى.



وهبطت 32 رحلة - على الأقل - من نيودلهي، ورحلتان من باكستان في كندا في الأسبوعين الماضيين على متنها عشرات الركاب الذين ثبتت إصابتهم لاحقا بكوفيد-19.



وأبدى أعضاء البرلمان الفيدرالي دعمهم - بالإجماع - اليوم للاقتراح المقدم من حزب (الكتلة الكيبيكية) بأن تعلق الحكومة - على الفور - رحلات الركاب غير الضرورية من البلدان ذات المعدلات العالية من سلالات كوفيد-19.



والاقتراح غير ملزم للحكومة، لكنه - بلا شك - سيضع ضغوطا إضافية على أوتاوا، للنظر في إجراءات مراقبة حدودية أكثر صرامة، خاصة على الرحلات الجوية من الهند والبرازيل، التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.