الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البدء فى إصلاح خط المياه العمومى بحى الضواحى فى بورسعيد (صور)

ماسورة مياة
ماسورة مياة

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، البدء في إصلاح كسر بخط المياه العمومي بمنطقه A2 بالحي، وذلك بعد إبلاغ عمليات المحافظة وطوارئ المياه والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد اللواء أحمد قاسم رئيس الحي، أن فريق فني تابع لطوارئ المياه التابع للهيئة يباشر أعمال الإصلاح،  وذلك بعد غلق محبس المياه وذلك فور الإبلاغ بالكسر لسرعة الانتهاء منه وعودة المياه للمناطق المتأثرة.

وأضاف أنه تم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه إلى مكان الحادث لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر الذي وقع بماسورة المياه العمومية بالمنطقة بقطر 12 بوصة، لافتًا إلى أن هناك تكثيف للجهود لتعود المياه إلى المنطق المتأثرة، وذلك مراعاة لظروف شهر رمضان، مشدداً على أن الجهات المختصة لن تترك الميدان حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وكان قد أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، تواصل أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع التي يشهدها حي العرب بالتوازي مع تطوير مختلف الشوارع بالأحياء الأخرى، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق التطوير الشامل بالطرق والميادين الرئيسية والفرعية، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة السيارات والمواطنين.
 

وأكد المحافظ أنه جاري رفع كفاءة وتطوير شارع الروضة بداية من شارع كسرى حتى أمام مسجد التوفيقى بحي العرب، وبدء وضع الطبقة الأسفلتية بالشارع والذي يعد من المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة،  ويشهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة نظرا لأهمية المنطقة المحورية، ولتحقيق الانسابية في الحركة، مشددا على انتهاء الأعمال في أقرب وقت، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشهد  رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بالشارع الرئيسي بامتداد شارع الروضة وتجميل جانبي الشارع تماشيا مع أعمال تطوير كافة طرق المحافظة.

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كسر مياه بورسعيد شارع

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