تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-4-2021 فى مصر

أخر تحديثات حالة الطقس اليوم

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن حالة الطقس اليوم الجمعة ٢٣-٤-٢٠٢١ في مصر، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مع فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحرالأحمر ( 30 %تقريبا ) على فترات متقطعة.

حالة طقس البحر المتوسط والأحمر اليوم

حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الجمعة ٢٣-٤-٢٠٢١ في مصر

ولديكن درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 16

الاسكندرية 24 16

وادى النطرون 26 15

طنطا 28 15

شبين الكوم 29 16

دمنهور 26 15

بلطيم 24 16

مطروح 26 15

السلوم 25 14

سيوة 28 12

بورسعيد 24 17

دمياط 25 16

الزقازيق 30 16

المنصورة 29 15

الاسماعيلية 30 15

السويس 31 16

العريش 24 14

رفح 24 16

رأس سدر 32 22

نخل 32 22

نويبع 35 22

طابا 32 23

كاترين 32 22

الطور 35 23

شرم الشيخ 36 24

الغردقة 36 23

مرسى علم 35 24

الفيوم 36 22

بنى سويف 35 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 39 23

قنا 40 25

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

ادفو 43 28

أبوسمبل 43 28

الوادى الجديد 41 24

شلاتين 36 24

ابو رماد 33 24

حلايب 32 25

رأس حدربة 30 25



درجات الحرارة في العواصم والمدن العربية اليوم

العظمى الصغرى

مكة 39 27

المدينة 39 27

الرياض 38 24

المنامة 35 26

ابوظبى 39 25

الدوحة 37 26

الكويت 37 25

دمشق 29 16

بيروت 22 18

عمان 30 17

القدس 24 13

غزة 23 16

بغداد 37 20

مسقط 35 29

صنعاء 26 13

الخرطوم 40 29

طرابلس 23 16

تونس 21 13

الجزائر 17 12

الرباط 22 13

درجات الحرارة في عواصم ومدن العالم اليوم

العظمى الصغرى

انقرة 21 07

اسطنبول 18 09

اسلام اباد 27 15

نيودلهى 34 21

جاكرتا 32 24

بكين 21 13

كوالالمبور 32 24

طوكيو 21 12

اثينا 22 13

روما 20 07

باريس 19 06

مدريد 19 11

برلين 11 03

لندن 14 05

مونتريال 14 06

موسكو 18 04

نيويورك 18 09

واشنطن 18 06

نواكشوط 28 18

اديس ابابا 25 13