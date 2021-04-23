«الإحصاء»: 38.8% زيادة فى واردات المصريين من الشاى خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنفاق المصريين على استيراد الشاى بارتفاع ملحوظ مطلع العام الحالى 2021، ليبلغ 15 مليون دولار، مقابل 10.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 4.1 مليون دولار بنسبة 38.8% خلال عام، فيما سجلت واردات سكر مكرر 115 ألف دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 3.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.2 مليون دولار خلال عام.

وأشار تقرير جهاز الإحصاء إلى أن إجمالى واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة سجلت 957.4 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021، مقابل 1.084 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 127.1 مليون دولار خلال عام.

كما أشار تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من السلع الزراعية بلغت 674.4 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021 مقابل 735.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 61.2 مليون دولار خلال عام، بنسبة انخفاض قدرها 8.3%، وفى المقابل سجلت صادرات مصر من السلع الزراعية 307.6 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021 مقابل 295.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 12.3 مليون دولار بنسبة 4.2% خلال عام.

أما عن واردات مصر من السلع الغذائية، فقد سجلت تراجعًا إلى حدود 767.8 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 1.065 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 297.4 مليون دولار بنسبة 27.9% خلال عام، وفى المقابل سجلت صادرات مصر من السلع الغذائية 296.5 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 293.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة 1% خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.