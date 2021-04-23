محافظ مطروح يوزع 500 كرتونة مواد غذائية و400 كيلو لحوم على أهالى سيوة

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لمدينة سيوة وشارك الأهالي صلاة العشاء والتروايح بالمسجد الكبير مقدمًا التهنئة للأهالى بمناسبة شهر رمضان المبارك وذكرى العاشر من رمضان .

ووزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح 500 كرتونة مواد غذائية و400 كيلو لحوم على الأهالي بحضور العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة وشيوخ القبائل، المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية، الشيخ حسن عبدالبصير مدير اوقاف مطروح، الدكتور عبدالعزيز الدميرى مدير اثار مطروح، خليل خليفة على مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة وجمع من الرياضيين.

وكرم شعيب نادى الواحة الرياضي بسيوة بعد صعوده للقسم الثالث، وكذلك تكريم عدد من الفائزين في بعض الألعاب الرياضية، مؤكدًا على تقديم كل الدعم للنادى للوصول الى الدورى الممتاز حيث شهد مباراة لكرة القدم وعروض رياضية وفنية لمواهب ذوي القدرات والهمم من طلائع وشباب الواحة.

وكان افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة 30% للتخفيف عن المواطنين امام الديوان العام للمحافظة بوسط مدينة مرسى مطروح.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بخفض سعر اللحوم من 110 الي 100 جنية وغيرها من السلع للوصول الى اقل الاسعار بما يتناسب مع المواطنين والتجار لتكون في متناول الجميع للتيسير علي المواطنين في شهر رمضان

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي توفير السلع واللحوم بجودة عالية وأسعار مخفضة مشيرا إلى أنه سيتابع عمل المعرض بشكل يومي وسيراقب القوافل التي ستجوب جميع القري والنجوع