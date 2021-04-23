الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يوزع 500 كرتونة مواد غذائية و400 كيلو لحوم على أهالى سيوة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لمدينة سيوة وشارك الأهالي صلاة العشاء والتروايح بالمسجد الكبير مقدمًا التهنئة للأهالى بمناسبة شهر رمضان المبارك وذكرى العاشر من رمضان .

ووزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  500 كرتونة مواد غذائية و400 كيلو لحوم على الأهالي  بحضور العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة وشيوخ القبائل، المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية، الشيخ حسن عبدالبصير مدير اوقاف مطروح، الدكتور عبدالعزيز الدميرى مدير اثار مطروح، خليل خليفة على مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة وجمع من الرياضيين.

وكرم شعيب نادى الواحة الرياضي بسيوة بعد صعوده للقسم الثالث، وكذلك تكريم عدد من الفائزين في بعض الألعاب الرياضية، مؤكدًا على تقديم كل الدعم للنادى للوصول الى الدورى الممتاز حيث شهد مباراة لكرة القدم وعروض رياضية وفنية لمواهب ذوي القدرات والهمم من طلائع وشباب الواحة.
وكان افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة 30% للتخفيف عن المواطنين امام الديوان العام للمحافظة بوسط مدينة مرسى مطروح. 

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بخفض سعر اللحوم من 110 الي 100 جنية وغيرها من السلع للوصول الى اقل الاسعار بما يتناسب مع المواطنين والتجار لتكون في متناول الجميع للتيسير علي المواطنين في شهر رمضان 

وشدد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح علي توفير السلع واللحوم بجودة عالية وأسعار مخفضة مشيرا إلى أنه سيتابع عمل المعرض بشكل يومي  وسيراقب القوافل التي ستجوب جميع القري والنجوع 

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محاقظ مطروح سيوة مواد غذائية صلاة التراويح رمضان

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