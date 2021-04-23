نعيمة عاكف.. بدأت الصيام بـ20 قرشا ورفضت التصوير خلال رمضان

تعد الفنانة نعيمة عاكف واحدة من نجوم الزمن وقد كان لرمضان طقوسه الخاصة مع نجوم زمان بصورة مختلفة، للفنانة نعيمة عاكف العديد من المواقف مع شهر رمضان بداية من طفولتها وحتى ما بعد الشهرة والأضواء فلم تمنعها الشهرة عن طقوس رمضان التي تعودت عليها في منزل الأسرة، بل وكانت تحب الابتعاد عن عدسات الكاميرات سواء كاميرات الصحافة أو كاميرات التصوير خلال شهر رمضان.

والفنانة نعيمة عاكف لها حكاية خاصة مع أسرتها منذ الصغر في صيام رمضان روتها الفنانة الإستعراضية في عدد الكواكب عام 1954، أنها كانت تدخل في مسابقة مع أشقائها للحصول على 20 قرشًا من والدها إذا ما استطاعت أي بنت من البنات أن تصوم شهر رمضان وقد دخلت هند عاكف هذا السباق في سن 8 سنوات مما ساعدها على الصيام في سن مبكرة وظلت عادات الصيام مرتبطة بالنسبة لها بما تعلمته في منزل الأسرة

كما ذكرت نعيمة عاكف في ذات العدد أنها رفضت تصوير أحد أعمالها الفنية خلال شهر رمضان بعدما طلب منها مخرج العمل الإفطار حتى تتمكن من العمل وهو ما رفضته بإصرار وطلبت تأجيل التصوير إلى ما بعد شهر رمضان.

ولم ترفض نعيمة عاكف التصوير الفني فقط، وإنما رفضت في عام 1954 إيضًا إجراء مقابلات صحفية، خلال شهر رمضان وقالت انها تفضل الاعتكاف والالتزام بالصلاة والقرآن وطلب منها المحرر استبدال الحوار بصورة لها على سجادة الصلاة رفضت ذلك وعللت بان العبادة خاصة بالله ولا تحتاج الأضواء.

كما ارتبط رمضان في حياة نعيمة عاكف بالعديد من العادات منها زيارة أولياء الله الصالحين ومساجد آل البيت المنتشرة بالقاهرة مثل مسجد الحسين والسيدة نفيسة، كما أنها كانت تحب المطبخ وتخصص ساعات طويلة للطهي قبل الإفطار.

وكان رمضان مرتبطًا بشدة بحياة عدد كبير من الفنانين، ولهم فيه طقوس غريبة، بدأت الصيام لأسباب تخصهم بخلال الفروض الدينية، ولم يهجروه حتى وفاتهم، فذاعت طقوسهم فيما بعد، وكانت نعيمة عاكف من أكثر النجمات تدينًا منذ بداية مشوارها الفني، لكن ذلك لم يكن واضحًا، فلجأت إلى إبرازه مع تقدمها في العمر.