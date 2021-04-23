تموين الشرقية تكشف حقيقة أسباب طحن الأقماح المستوردة بالمحلية

أكدت المهندسة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية أن المحافظة تحتل المرتبة الأولى في عمليات التوريد والإنتاج للأقماح المحلية علي مستوى الجمهورية وتليها محافظة المنيا.

وأوضحت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية في تصريح خاص للدستور أن المطاحن تقوم حاليًا بالسحب والطحن للأقماح المستوردة بنسبة 100% لحين الإنتهاء من موسم توريد الأقماح المحلية حتى منتصف شهر يوليو المقبل، لافتة إلي أن قرار اللجنة العليا للأقماح بطحن الأقماح المحلية وخلطها بالمستوردة بعد انتهاء الموسم.

وأضافت أن الكميات المستلمة من الأقماح من خلال الجهات المسوقة للأقماح لـ5 جهات من بينها مطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي ومطاحن شمال وجنوب القاهرة تقوم باستلام أقماح لن تزيد رطوبتها عن 12% إلى 13% .

ولفتت إلي أن قرار إرجاء التوريد لمدة 5 أيام ليوافق يوم 20 أبريل بدلًا من 15 أبريل لمحافظة الشرقية والوجه البحري بالكامل جاء للصالح العام ولصالح توريد الأقماح المحلية حتى لا يتسبب في زيادة الرطوبة المسموحة.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق ، أنه من المتوقع استقبال حوالي 4 ملايين طن قمح هذا العام، لافتا إلى أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومي للصوامع الذي تبناه رئيس الجمهورية لإنشاء 50 صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.

وأشار إلى أنه سيتم سداد مستحقات ( الموردين - المزارعين ) بعد 72 ساعة من التوريد، منوها بأن وزارة المالية وفرت الاعتماد المالي المطلوب من 13 إلى 16 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.

وأضاف المصيلحي أن الوزارة جهزت 450 موقع تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلي هذا العام، مبينًا أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشدداً على أنه لن يتم استلام أي أقماح بالشون الترابية.

وأكد المصيلحي أنه وجه كافة المديريات بالمحافظات بالنزول إلى الأرض لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أية عقبات قد تطرأ، مضيفًا أن عمليات تسليم الأقماح بنقاط الاستلام ستكون بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هم عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة بالإضافة إلى القباني المسؤول عن الموازين.