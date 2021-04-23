حكاية قبول شويكار لدور الـ10 دقائق في فيلم «كشف المستور»

عشرات من الأدوار قدمتها الفنانة الراحلة شويكار عبر تاريخها الفني الذي بدأ في عام 1960، وانتهى بوفاتها في العام 20 20 عن عمر يناهز الـ85عاماً، لعبت شويكار العديد من الأدوار خلال تلك الفترة إلا أن فيلم كشف المستور كان له حكاية مميزة في حياة الفنانة شويكار فرغم صغر حجم الدور إلا أنها أحبته واعتبرته من الأدوار الهامة في حياتها.

ففي أحد الحوارات للتلفزيون المصري قالت شويكار ردًا على سؤال حول الأدوار التي تعتز بها: "فيلم كشف المستور ودوري فيه هو من أحب الأدوار لقلبي فالأدوار لا تقاس بالشبر وإنما بتأثيرها فحينما أرسل لي المخرج الكبير عاطف الطيب سيناريو فيلم كشف المستور وجدت أن دوري في الفيلم لا يتجاوز العشر دقائق لم أغضب ولم أرفض الدور وإنما أحببته بشدة واستكملت التصوير وكنت اتواجد في الاستوديو حتى بعد انتهاء تصوير الأجزاء الخاصة بي ".

وكشفت شويكار خلال الحوار عن مدى حبها وتقديرها للمخرج عاطف الطيب وأنه رغم علاقتهما الجيدة إلا أنها لم تؤدى دورها في كشف المستور إلا لأنها اقتنعت بالدور وليس لعلاقة الصداقة.

وقد لعبت شويكار في فيلم كشف المستور دور نجوى السيدة الاجتماعية التي تقضي معظم وقتها في ناد يضم عددا من الشخصيات أصحاب المراكز الحساسة سابقًا ويقضون وقتهم في النادي، لتأتي صديقة قديمة وهي سلوى شاهين" نبيلة عبيد" كانت تعمل معها في مرحلة الشباب لتطلب منها معرفة الشخص الذي كان مسئولا عنهما وتتحدث نجوى "شويكار" مع أحد المسئولين السابقين بطريقة هجومية وعنيفة لمساعدة صديقتها أمام جميع الحاضرين في النادي للوصول إلى هدفها، فيلم كشف المستور إنتاج عام 1994 بطولة نبيلة عبيد من إخراج عاطف الطيب.