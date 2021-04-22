الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: محادثات بوتين ولوكاشينكو ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

اعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اختتام المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ركز فيها الزعيمان على مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.


وقال بيسكوف في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس على نشرتها الإنجليزية ناقش بوتين ولوكشينكو في اجتماعهما الذي استغرق نحو 4 ساعات، قضايا التعاون الاقتصادي والصناعي بين موسكو ومينسك، لاسيما التعاون في مجال الطاقة والطب، والتعاون في مجالات التكنولوجيا.
 

كما صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرد على اقتراح نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالاجتماع في دونباس إذا رأى ذلك ضروريًا.


وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس إن "الرئيس سيعطي ردا بنفسه إذا رأى ذلك ضروري" مضيفا أن بوتين على علم باقتراح زيلينسكي.


وعندما طُلب منه التعليق على دعوة وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا للغرب للنظر في حظر روسيا من نظام سويفت للمدفوعات، قال بيسكوف إن هذا سؤال موجه إلى وزارة الخارجية الروسية.


وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعرب عن استعداده أمس الأول لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في شرق أوكرانيا.


وفي مقطع فيديو نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية مساء الثلاثاء، قال زيلينسكي: "بوتين: أنا مستعد للذهاب إلى أبعد من ذلك، وأدعوك لعقد لقاء في أي مكان في دونباس الأوكرانية، حيث تشتعل الحرب"

 

أفاد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية منذ يومين ، بأن "أي هجوم جديد على سيادة أوكرانيا" من قبل روسيا سيكون "أمرا غير مقبول" ولن يبقى "دون عواقب. 

 

ويأتي بيان الخارجية الفرنسية بعد أن قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن روسيا ستنشر قريبا أكثر من 120 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، داعيا إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة لـ"ردع موسكو عن مزيد من التصعيد".

ديمتري بسكوف الكرملين روسيا فرنسا تعاون

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