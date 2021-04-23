الادلة الجنائية فى حريق كنيسة الراهبات: السبب تسرب غاز انبوبة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن خبراء الأدلة الجنائية بعد المعاينة المبدئية لمكان حريق كنيسة الراهبات بالدرب الأحمر أكدوا أن تسرب غاز من أنبوبة أدى إلى الحريق.

وكانت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، أمس الأربعاء، أمرت باستدعاء مسؤولين بدير الأمير تادرس الشطبي للراهبات بحارة الروم بمنطقة الدرب الأحمر، لسماع أقوالهم في تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز ووقوع حريق أسفر عن مصرع عاملين.

وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الضحايا والاستعلام عن صحة المصابين.

- تفاصيل الواقعة

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حريق داخل مبنى تابع لدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر.

و أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، بانتقال سيارات الإطفاء، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق في مبنى مخصص لسكن عمال الدير، نتج عنه انفجار أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عنه وفاة اثنين من العمال وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، وأخطر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بالواقعة.

- إرشادات لمقاومة خطر حرائق

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أي شقة.

ومن تلك القواعد يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، تعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفرده على رقم 180، يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، علم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والتربيزات، لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء.