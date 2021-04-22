مصر تمتلك أكبر احتياطات للغاز فى البحر المتوسط

عاود سعر الغاز الطبيعي العالمي، الارتفاع مرة أخرى خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل أكبر ارتفاع له منذ شهر، وذلك بعد أن انخفض إلى ما يقرب من 30 سنتاً طوال الفترة الماضية.

سعر الغاز الطبيعي يقفز لأعلى مستوى له فى شهر

وسجلت العقود الآجلة لسعر الغاز الطبيعي، حسب بورصة نيويورك التجارية، 2.751 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الأسواق الأوروبية تعانى من إمدادات الغاز بسبب كورونا

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.

مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

شراء وتخزين الغاز لمواجهة تداعيات كورونا

وبدأت بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي، في شراء وتخزين الغاز لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثالثة من كورونا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز.

اكتشاف أول حقل للغاز في مصر بمنطقة أبو ماضي

اكتشف مصر أول حقل بري للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول والذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط في عام 1969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر ثم حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971.

كما تمثل منطقة البحر المتوسط النصيب الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي بمصر بنسبة 62% تليها دلتا النيل بنسبة 19% ثم الصحراء الغربية بنسبة 18% وذلك من خلال عدد (20) شركة ومن أهمهم (شركة بتروبل، شركة خالدة، شركة الفرعونية، شركة بدر الدين، وشركة البرلس) ومن أهم الشركات الأجنبية العاملة بأنشطة الإنتاج في مصر (إيني الإيطالية، أباتشي الأمريكية، بي بي الإنجليزية وشل الهولندية).