الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لسحور مختلف وصحي

طريقة عمل كروكيت بيض وبطاطس بالزعتر

كروكيت بيض
كروكيت بيض

تشكل مائدة السحور حيرة كبيرة للكثير من الأشخاص، فى تحضير مائدة السحور، قبل بدء الصيام، حيث يمل بعض الأشخاص من الأطعمة التقليدية ويميلون إلى تحضير الأطعمة المميزة والصحية خاصة على مائدة السحور، لتناولها قبل الصيام لفترة طويلة، ولهذا نقدم لكم طريقة عمل كروكيت بيض للسحور، وبطاطس بالزعتر لسحور صحي وخفيف.
 


وجبة كروكيت البيض
 


• المقادير:

- ربع كوب لبن.

- نصف كوب دقيق أبيض.

- بيض مسلوق.

- زيت 

- نصف كوب بقسماط.

- ملح وفلفل أسود.
 


طريقة عمل كروكيت بيض:
 


- نبدأ بتحضير حبات البيض المسلوقة، ونضعها في وعاء ونتركها قليلا.

- نوضع اللبن والفلفل الأسود في وعاء ونخفقهما، ثم نضع الدقيق في وعاء آخر.

- وفي وعاء آخر نضع البقسماط ونجهزه.

- ثم نبدأ بعمل كروكيت البطاطس بغمس البيض المسلوق في الدقيق ثم في خليط اللبن ثم في البقسماط المطحون.

- ولكثافة أعلى علينا أن نكرر الخطوة في كل حبات البيض التي لدينا. 

- نحصر مقلاة ونضع فيها الزيت، ونتركها على النار حتى يسخن الزيت ثم نضع كروكيت البيض في المقلاة.

- ثم نتركه في الزيت الساخن حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.

- نضع كروكيت البيض في وعاء علي السفرة بجانب العيش البلدي وطبق الجبنة القريش.

 


وجبة البطاطس بالزعتر
 

• المقادير:


- 2 حبة بطاطس.

- 2 معلقة كبيرة سمن.

- ملح، كمون.

- 1 ملعقة صغيرة زعتر.

- ماء للسلق.
 


طريقة عمل بطاطس بالزعتر
 


- ابدأي بتحضير حبات البطاطس فى إناء، واغسليها جيداً بالماء ثم اسلقيها بوضعها في وعاء كبير مغطى بالماء ونضع ملعقة صغيرة ملح ثم على نار متوسطة حتى تنضج. 

- قشري حبات البطاطس المسلوقة ثم هرسها باستخدام شوكة.

-  أضيفى السمن لوعاء البطاطس المهروسة، واستمرى بالهرس حتى تختلط البطاطس مع السمن ثم نتبل البطاطس المهروسة، برش الملح والكمون والزعتر ونستمر في الهرس حتى تنعم البطاطس.

- قدمي البطاطس بالزعتر على سفرتك بجانب المخلل والعيش البلدي.

بطاطس السحور الصحي رمضان الصيام بيض

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