«التنظيم والإدارة»: الانتهاء من إعادة تعيين 7443 موظفا خلال 2021

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الانتهاء من الموافقة على إعادة التعيين المعروف بالتسوية لعدد 7443 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.



ووفقًا لتقرير صادر عن التنظيم والإدارة فإن العدد الأكبر من قرارات إعادة تعيين أصحاب المؤهلات الأعلى تركز بالهيئة العامة للتأمين الصحى بعدد 1863 موظف، يليها مصلحة الضرائب العقارية بعدد 1256 موظف، جامعة أسيوط بعدد 890 موظف، الهيئة الوطنية للإعلام بعدد 649 موظف، مديرية الشئون الصحية بأسيوط بعدد 433 موظف، مديرية الصحة ببنى سويف بعدد 242 موظف، ديوان عام محافظة المنوفية 110 موظف.

وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.