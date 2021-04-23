الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة العاشرة من القاهرة كابول.. طارق لطفى يخطط لنقل ابنه وزوجته

القاهرة كابول
القاهرة كابول

ننشر خلال هذا التقرير أهم تفاصيل الحلقة العاشرة من مسلسل القاهرة كابول بطولة النجم طارق لطفي والفنانة حنان مطاوع وعدد كبير من النجوم، ومن أهم أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل القاهرة كابول، قيام الشيخ رمزي الذي يقدمه الفنان طارق لطفي بالتخطيط لنقل ابنه وزوجته استعدادا لعمليات كبرى خلال الفترة القادم، كما يخطط طارق لطفي للانتقام من قتلة ابنه المنصور.

الحلقة العاشرة من مسلسل القاهرة كابول

شهدت الحلقة العاشرة  من مسلسل القاهرة كابول عدد من الأحداث الهامة للغاية، حيث قامت ريم التي تقدم دورها الفنانة شيرين بزيارة منال التي تقدم دورها الفنانة حنان مطاوع في منزلها في بيت السيدة بعد سوء التفاهم الذي حدث خلال الحلقة الماضية وتحاول الاعتذار لها خاصة أن منال كانت غاضبة من معرفة زواج أحمد الذي يقدم دوره الفنان نور محمود ولكنه لم يخبرها من قبل وحاولت ريم الاعتذار لها وإخبارها أنه كان ينوي مفاتحتها في الأمر، كما تبدأ ريم في الحديث مع "عم حسن" الذي يقدم دوره الفنان نبيل الحلفاوي وتبدأ العلاقة بينهما في التطور.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل القاهرة كابول أيضا إصرار الشيخ رمزي الذي يقدمه الفنان طارق لطفي على الانتقام لقتل ابنه الصغير المنصور بالإضافة إلى التخطيط لعمليات تهز العالم كله خلال الفترة القادمة للانتقام لابنه ولإثبات قوة التنظيم الإرهابي،  وقرر التخطيط لنقل ابنه الاكبر ووالدته إلى مكان آمن.

وخلال الحلقة تبدأ علاقة مريبة بين طارق كساب الذي يقدمه الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة كارولين خليل فى دور سيدة أعمال تعقد أتفاقاً معه لتقديم برنامج توك شو جديد على قناه مجهولة التمويل ولكنه يعرض عليها الزواج فترفض وتهدده بنسبها فيغضب منها.

أبطال القاهرة كابول

يشارك في بطولة مسلسل “القاهرة كابول” عدد كبير من النجوم والفنانين على رأسهم النجم طارق لطفي، بمشاركة كلا من الفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، شيرين، إيناس كامل، رشدي الشامي، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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