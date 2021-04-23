الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد مشهد الولادة فى الحلقة ١٠ من لعبة نيوتن.. منى زكى تتصدر تريند تويتر

منى ذكي من مسلسل
منى ذكي من مسلسل لعبة نيوتين

تصدرت الفنانة منى زكي لائحة الأكثر تداولاً بموقع التدوين الاجتماعي تويتر مباشرة بعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل لعبة نيوتن.

وأبدى رواد تويتر إعجابهم بأداء منى زكي التمثيلي في مشهد الولادة الذي وصف بالحقيقي، وأيضًا اشتعلت الحلقة بعد إرسال محمد ممدوح الذي يقوم بدور حازم "رسالة صوتية " عبر واتس آب يطلقها من خلالها.

كما أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن إعجابها بآداء منى زكي بتغريدة بتويتر قائلة :"‏⁧‫#منى_زكي‬⁩ من أول لحظه في ⁧‫#لعبة_نيوتين‬⁩ ونحن أمام فيض من التلقائية والبساطة لممثلة راسخة غير متكلفة بدون رموش و لا ماكياج. تدهشنا في كل مشهد خاصة مع استخدامها للإنجليزية  "المكسرة"، أما في حلقة الليلة ومشهد الولاده فلا يسعني إلا أن اقول برافووو منى، برافوو ⁧‫#تامر_محسن‬⁩ ".

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.
ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

وأبدى عدد من نجوم ونجمات الفن والإعلاميين إعجابهم بمسلسل لعبة نيوتن من خلال عدد من التغريدات بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وأيضا فيسبوك. وكتبت إسعاد يونس عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "منى زكي شغالة مربع لوحدها خالص"، وغرد آسر ياسين عبر تويتر قائلا: "برافو مسلسل لعبة نيوتن تحية خاصة لكل صناعه". والفنانة الكبيرة سميرة أحمد التي كشفت عن أن مسلسل لعبة نيوتن حظى على إعجابها بشكل كبير، والإعلامي عمرو أديب الذي كتب: "أنا عارف إنه بدري بس لازم أشيد بمنى زكي وتايسون في لعبة نيوتن بجد عمل محترم جداً شكرا على التميز والاحتراف والاهتمام".

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IMG-20210422-WA0033
الولايات المتحدة الفن لميس الحديدى مسلسل محمد ممدوح الفنانة منى زكي

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