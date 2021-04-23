على جمعة : رمضان شهر القرآن وانتصارات المسلمين

مفتي مصر السابق :رمضان شهر البطولات والانتصارات

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن رمضان هو شهر القرآن والانتصارات عند المسلمين، انتصروا فيه على المشركين المعتدين في غزوة بدر الكبرى في 17 من رمضان 2هـ، وانتصروا عليهم كذلك في فتح مكة 20 رمضان سنة 8هـ.

كما انتصر المسلمين على الفرس في معركة البويب (يرموك فارس) في 14 رمضان سنة 14 هـ، وفتحوا أواسط المغرب في رمضان سنة 82 هـ، وفتحوا الأندلس وهزموا الفرنجة في 28 رمضان سنة 92 هـ، وفتحوا العمورية في 17 رمضان سنة 223 هـ، وانتصر المسلمون من الحمدانيين على البيزنطيين في رمضان سنة 362هـ، وانتصروا على الصليبيين بقيادة نور الدين زنكي في رمضان سنة 599 هـ، وهزموا التتار بقيادة قطز في 25 رمضان سنة 658 هـ، وفتح المسلمين بقيادة سليمان القانوني سلطان الدولة العثمانية بلجراد في 4 رمضان سنة 927 هـ.

وتابع جمعة، عبر صفحته الرسمية وأخيرًا انتصر المسلمين على اليهود الصهاينة في العاشر من رمضان سنة 1393 هـ انتصارًا أعز الله به هذه الأمة وحرر الأرض وحمى العرض وكسر شوكة العدو، وكفى الله المؤمنين شر فتنتهم وغلوهم في الإفساد في الأرض وإهلاكهم للحرث والنسل. والسر في تحقق هذه الانتصارات في شهر رمضان أن شهر رمضان شهر الفيوضات، وشهر استجابة الدعاء، ودعاء المسلم الصائم أرجى للإجابة منه في أي وقت آخر، والمسلمون يثقون بنصر الله في رمضان وفي غيره لأنهم لا يخوضون حروبهم إلا بعد الاطمئنان أنها حروب مشروعة في الدفاع عن النفس والمعاقبة بالمثل ونصرة المظلومين والمستضعفين، فهم يعلمون أن ربهم معهم في كل وقت وحين؛ فهم يحققون مراد الله منهم في كل مكان وزمان، رزقنا الله الفهم عن الله آمين.

وأوضح جمعة أن، رمضان شهر له ذكريات خالدة مع المسلمين وهذا واضح وجلي في التاريخ فمنذ فجر التاريخ والأمة الإسلامية انتصرت ولا زالت تنتصر في هذا الشهر العظيم الذي قدم فيه المسلمين تضحيات وبطولات لا زال يتحاكى بها الجميع سواء هنا أو هناك ولذلك فهذا الشهر له أفضال عند المسلمين.