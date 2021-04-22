«كوفيد 25» لـ يوسف الشريف على «الحياة» بديلًا لـ«عالم موازي»

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، عرض مسلسل كوفيد 25 بطولة النجم يوسف الشريف على شبكة تليفزيون الحياة بداية من 16 رمضان الجاري بعد انتهاء مسلسل أحسن أب لعلي ربيع، بدلا من مسلسل عالم موازي بطولة دنيا سمير غانم، وتم اختيار كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف للعرض على قناة الحياة بالتزامن مع عرضه على قنوات أون بعد خروج مسلسل عالم موازي لدنيا سمير غانم من السباق.

عرض مسلسل كوفيد 25 على قناة الحياة

وجاء قرار عرض مسلسل كوفيد 25 على قناة الحياة بدلا من عالم موازي بطولة دنيا سمير غانم، ويشارك في بطولة المسلسل الجديد كل من النجم يوسف الشريف، والنجم أحمد صلاح حسني، والفنانة أيتن عامر، والفنان إدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد والمسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

وأوشك النجم يوسف الشريف على الانتهاء تماما من تصوير مسلسله الجديد كوفيد 25 المقرر عرضه على قناتي الحياة وأون، ويتبقى أيام قليلة للانتهاء من التصوير داخل ديكور مجمع طبي بقيادة المخرج أحمد نادر جلال ومن المقرر عرضه بداية من 16 رمضان الجاري وهو مكون من 15 حلقة.

وكانت النجمة دنيا سمير غانم وطاقم عمل مسلسلها الجديد "عالم موازي" خرج من السباق الرمضاني بسبب إصابة الفريق بفيروس كورونا ولكنهم تعافوا إلى حد كبير لكن العمل لن يتم الانتهاء منه في الوقت المناسب.

ويشارك في بطولة مسلسل عالم موازي الذي توقف مؤقتا كل من النجمة دنيا سمير غانم، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وهشام جمال، وأيضا علي ربيع، والسلام إبراهيم والفنانة المتميزة دلال عبدالعزيز والعديد من النجوم الآخرين، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الفنانة دنيا سمير غانم وعلي ربيع فقد عملوا من قبل في مسلسل «لهفة» ومن المقرر استكمال العمل بعد شهر رمضان ومن المحتمل عرضه خارج الموسم الرمضاني الجاري أو عبر منصة واتش إت خلال الفترة القادمة.