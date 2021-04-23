الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

مكتوب.. دعاء يوم 11 من رمضان 2021.. اقرأ دعاء اليوم الحادي عشر 1442

دعاء يوم 11 من رمضان
دعاء يوم 11 من رمضان 2021

دعاء يوم 11 من رمضان 2021 يعد من اهتمامات المسلمين خلال هذه الساعات، حيث يرتفع البحث بشكل يومي عن أدعية شهر رمضان المبارك، ونحرص على تقديم أبرز الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة النبوية المطهرة، وذلك لما لها من فضل وثواب عظيم عند الله تعالى، خاصة في أيام وليالي الشهر الكريم.

دعاء يوم 11 من رمضان 2021

من الأدعية الواردة عن الصحابة والتابعين ماقاله الرسول صلى الله عليه، وننشره في السطور التالية: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ الرسول صلى الله عليه وآله: 

  • “اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ”.
  • "اللهم حَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ".

ثواب دعاء يوم 11 من رمضان 2021

ولهذا الدعاء أجر كبير : "مَنْ دَعَا بِهِ كُتِبَ لَهُ حِجَّةٌ مَقْبُولَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله، وَ عُمْرَةٌ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ عليهم السلام، وَ كُلُّ حِجَّةٍ مَعَهُ صلى الله عليه و آله تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَعَ غَيْرِهِ، وَ كُلُّ عُمْرَةٍ مَعَهُمْ عليهم السلام تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَعَ غَيْرِهِمْ".

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