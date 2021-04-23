ضبط هيروين بحوزة عاطل قبل ترويجه في حلوان

ضبط رجال مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي، عاطلا بحوزته سلاح أبيض وهيروين بدائرة القسم.

وبناء على تحريات سابقة تمكن النقيب أحمد أبوبكر من ضبط المدعو "كريم بدر" ٢٥ سنة عاطل وبحوزته 25 جراما من مسحوق بيج اللون يشبه فى كونه جوهر الهيروين المخدر وسلاح أبيض عبارة عن خنجر وهاتف محمول نوكيا ومبلغ مالي 50 جنيها وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بالحيازة للهيروين المخدر بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية عن ذلك وتم تحرير المحضر رقم 5911 لسنة 2021 جنح حلوان وإخطار النيابة العامة برئاسة المستشار شادي المهدي لمباشرة التحقيقات.