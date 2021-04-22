النمر الحلقة 10.. الشكوك تزداد حول محمد إمام في حي الصاغة

بدأت منذ قليل الحلقة العاشرة من مسلسل النمر الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام والمعروض على شاشة قناة الحياة الفضائية.

وبدأت الحلقة العاشرة بشك كبار تجار حي الصاغة كل من عنتر الحلق الذي يجسد دوره الفنان محمد إمام وشمس التي تجسد دورها الفنانة نرمين الفقي، والشيمي الذي يجسد دوره الفنانة نرمين الفقي، والفنان أحمد عبد الله محمود الذي يظهر بدور حكمدار الصاغة في في النجم محمد إمام الذي يظهر بشخصية نوح بأنه الذي قام بسرقة مخرن شمس في الحلقة التاسعة أمس.

وأثناء استجوابه دخل عليهم "حسن" أبن الفنان بيومي فؤاد ليبلغهم بأنهم قاموا بإمساك السارق الذي يدعى عليه النمر وذهبوا على الفور لمشاهدة النمر وقاموا بأخذه إلى مخزن شمس من أجل استجوابه هو الأخر ولكن اتضح بأنه ليس السارق الحقيقي وكان يريد الحصول على المكافأة هو واصدقاءه.

وبدأت شمس في الشك في نوح خاصة وإنه يعتبر الشخص الجديد الذي دخل حي الصاغة مؤخرا ومنذ مجيئه والسرقات تحدث من يوم للأخر.

موعد عرض النمر:

ويقدم العزب هذا العام مسلسل النمر الذي يُعرض يوميًا، ثلاث مرات عبر قناة الحياة، حيث يبدأ العرض الأول في تمام الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحًا، ثم الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا. مسلسل النمر يُعرض أيضًا 4 مرات عبر قناة الحياة دراما، للسماح للجمهور بمشاهدته بشكل مميز، كما يتوافر المحتوى بالكامل وبدون إعلانات عبر منصة «واتش إت» للجمهور للمشاهدة في أي وقت ومن كل مكان.

المسلسل من بطولة باقة من النجوم، يأتي في مقدمتهم الفنان محمد إمام، والفنانة هنا الزاهد، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، ومحمد رياض، وعلاء مرسي، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف، ومحمد محمود، وأحمد حلاوة، وخالد أنور.

تدور أحداث مسلسل النمر، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021، على قناة الحياة، حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، حيث يجسد الفنان محمد إمام شخصية صعيدية، ويدخل في صراعات كبيرة مع كبار التجار خلال أحداث المسلسل، حول تجارة وصناعة الذهب.