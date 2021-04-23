حريق بالسفارة الفرنسية فى أفريقيا الوسطى

نشب حريق في أحد الأجزاء الهامة بمنبى السفارة الفرنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأكد السفير الفرنسي جان مارك جروسجوران، في تصريح أوردته إذاعة (مونت كارلو) الدولية مساء الخميس، أنه لا يوجد مصابون جراء الحريق، إلا أنه أشار إلى وجود أضرار كبيرة، موضحًا أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.



بدورها أشارت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مسؤولين في السفارة إلى أن الحريق اندلع في غرفة تقنية ورجحوا أن يكون سببه حادثا كهربائيا.

وتوجه رئيس أفريقيا الوسطى فوستين آرشانج تواديرا وعدد من الوزراء إلى السفارة للتعبير عن تضامنهم.

جدير بالذكر أن سفيرة فرنسا لدى لبنان آن جريو أكد ضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة على أن تتألف من شخصيات تتسم بالكفاءة والقدرة على العمل وإجراء الإصلاحات اللازمة، حتى يتسنى لفرنسا والمجتمع الدولي تقديم المساعدات اللازمة لمنع انهيار لبنان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته مساء اليوم السفيرة الفرنسية بحضور مدير مركز الأزمات والمساندة بوزارة الخارجية الفرنسية إريك شوفالييه الذي يزور لبنان حاليا.

وقالت إن وزير الخارجية جان إيف لودريان كان واضحا حينما قال مؤخرا إن كل وسائل الضغط الممكنة ستُستعمل بالتنسيق مع مجموعة الشركاء الدوليين الذين يتشاركون من أجل الوصول إلى الهدف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأن كل وسائل الضغط يمكن استعمالها سواء في شكل ثنائي أو أوروبي وفي إطار إقليمي ودولي. مضيفة: "الكلمات كانت واضحة والعمل بدأ بالتنسيق مع شركائنا".

وأشارت إلى أن بلادها تبذل جهودا كبيرة في سبيل مساعدة الشعب اللبناني، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبق وأعلن بصورة متكررة أن فرنسا لن تتخلى عن اللبنانيين في هذه الأزمة الشديدة التي يعانون منها، لافتة في هذا الصدد إلى أنه سبق وأن جرى تخصيص 85 مليون يورو في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري لتعزيز القطاعات الصحية والتعليمية والأمن الغذائي وإعادة الإعمار.