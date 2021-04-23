جولة تفقدية لنائبي رئيس جامعة عين شمس في كلية الآداب

تفقد الدكتور محمد صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، يرافقه الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عمليات التجديد والإحلال بكلية الآداب ومتابعة التشطيبات النهائية واستعدادات الكلية لاستقبال المناسبات الأكاديمية والجامعية وفقًا لمعايير الجودة وبصورة تليق بمكانة الجامعة التى قام الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس باطلاق البدء فيها بالتوافق مع التجديدات الشاملة بكليات الجامعة وبالحرم الجامعى، ويقوم الدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية بالمتابعة اليومية لتلك الأعمال والتجديدات.

كان في استقبالهما الدكتور رشا الديدى، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإيمان محمود، أمينة الكلية وعدد من أعضاء الجهاز الإدارى بالكلية والمهندسين المسئولين عن اتمام التجديدات .

وتتضمن هذه التجديدات إحلال وتجديد شبكة الإنارة بالدور الأرضى والأول وتركيب أسقف معلقة وتجديد دهانات الحوائط والأبواب وتركيب بوابات جديدة من زجاج السيكوريت بمداخل الكلية وتجديد دورات المياه وجلى الرخام بواجهة الكلية وساحة النافورة، بالإضافة إلى تجديد قاعتى مؤتمرات و مجلس الكلية.

وشدد تمراز على ضرورة الانتهاء من الأعمال المسندة وتسليم الموقع في الموعد المحدد ، وأشار إلى عدد من الملاحظات التى من شأنها تسهيل العمل بشكل يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات والطاقات والأماكن دون أي إهدار وبصورة تواكب خطة التطوير المستمر والمتبعة من جانب إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة .