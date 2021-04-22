الحلقة العاشرة من الاختيار 2.. الأحزان في بيت الشهيد ومكي يترك خطيبته

نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وهي الحلقة المليئة بالأحداث والإثارة، بدأت الحلقة مع استشهاد المقدم محمد مبروك، وحدوث صدمة كبيرة في منزل الشهيد حتى أن زوجته أصيبت بالصدمة، وأطلق عنوان "بيت الشهيد" على الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار 2، حيث تطرقت إلى تأثير الشهادة واغتيال المقدم محمد مبروك على عائلته وأصدقائه والمحيطين به، وفي نهاية الحلقة يصدم أحمد مكي خطيبته.

الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار 2

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار 2 تضافر كافة جهود أجهزة وزارة الداخلية بقيادة الأمن الوطني للوصول إلى المجموعة الإرهابية التي اغتالت الشهيد المقدم محمد مبروك وبالفعل تصل الأجهزة لتواجد الجناة في مكانين في التجمع والقليوبية وتتواجد العمليات الخاصة في مأمورية القليوبية وأثناء السيطرة على العنصر الخطر يستشهد أحد الضباط من أصدقاء يوسف الذي يقدم دوره الفنان أحمد مكي وتحت صدمة أهل الشهيد يتصل أحمد مكي بخطيبته عالية التي تقدم دورها الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد ويطلب فسخ الخطة خوفا عليها من الموت وتركها في حالة حزن.

بعد القبض على الجماعة الإرهابية يستطيع رجال الأمن الوطني لمعرفة كافة المعلومات وأن زكريا يوني الذي يقدمه الفنان كريم عبد العزيز كان الهدف القادم للجماعة الإرهابية بعد اغتيال الشهيد محمد مبروك.

أبطال مسلسل الاختيار 2

ملحمة الاختيار 2 يشارك فيها عدد كبير من النجوم والفنانين وضيوف الشرف وعلى رأسهم بطلي العمل كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم إنجي المقدم، بشرى، والفنانة أسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وسلوى عثمان والفنان سامح الصريطي، وطارق صبري وعمر الشناوي وإسلام جمال كما يتواجد في المسلسل أكبر مجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم النجم أحمد حلمي، والفنان أحمد فهمي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، ومصطفى أبو سريع والنجم أشرف عبد الباقي، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، والمسلسل الجديد من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

يذكر أن مسلسل الاختيار بجزئه الثاني يعرض عبر قنوات أون الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً، والساعة 4.45 مساء.