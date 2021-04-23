الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

والدة البائع المقتول في حلوان : «المتهم خان العيش والملح وحرق ابني حي»

حبس
حبس

قالت والدة المجني عليه في واقعة إشعال نقاش النيران في ابنها أمام مباحث حلوان إن نجلها بائع متجول ولديه أطفال، وإن المتهم كان يأتي إليهم ويتناول معهم الطعام، لكنه خان "العيش والملح" مع صديقه. 

وأقدم نقاش على قتل صديقه الوحيد بسبب خلافهم علي 750 جنيهًا بمنطقة حلوان، ليتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت عندما تلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان إخطارًا من مستشفى النصر العمالي بحلوان يفيد بوصول جثة عامل وعليها آثار اعتداء وحروق، وبانتقال رجال مباحث القسم وسؤال الأهالي وشهود العيان أفادوا بأن المتهم كان صديق المجني عليه ويتردد كثيرًا على منزله حتى حدثت مشاجرة بسبب مطالبة المجنى عليه 750 جنيهًا اخذها منه المتهم على سبيل السلفة.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض علي المتهم وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة أمر بتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق آخر، يعد خبراء الطب الشرعي بالجيزة تقريرًا للصفة التشريحية الخاص بجثة شاب قتل على يد شقيقه وصديقه، لسرقته، لتحديد أسباب وظروف مقتله، ومن المقرر أن يشمل التقرير الإصابات التي لحقت بالمجنى عليه وأسفرت عن مقتله، وتاريخ الوفاة، والأداة المستخدمة في الجريمة.

حلوان بائع حرق

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