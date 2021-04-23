10 نصائح من «الجوازات السعودية» للمصريين المقيمين في المملكة

نشرت هيئة الجوازات، التابعة لوزارة الداخلية السعودية بعض النصائح المهمة للمصريين المقيمين في المملكة وذلك عبر موقعها الرسمي والتي جاءت كالتالي:

1) جواز السفر وثيقة رسمية لمن صدر باسمه ويجب المحافظة عليه وهو مسئول عنه نظاماً.

2) يعاقب كل شخص يرتكب إحــدى المخالفات التالية بعقوبة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مـــدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بهما معاً:

أ- الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر.

ب- الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في جواز السفر.

ج- الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر.

د- تمكين الغير من استعمال جواز سفره أو بيعه أو رهنه.

هـ - السفر الى دولة ممنوع السفر اليها.

3) يجب على كــل مواطن عند سفره إلى الخارج مراجعة ممثلية المملكة وتسجيل جواز سفره لديها إذا كان مدة سفره أكثر من خمسة عشر يوماً.

4) يجب على كل مـــن يفقد أو يُسرق جواز سفره خارج المملكة مراجعة الشرطة بتلك الدولة لإثبات ذلك ومن ثم مراجعــة أقرب ممثليــة للمملكة للحصول على ما يمكنه من العودة للمملكة.

5) يجب على كل مواطن يفقد أو يتلف جواز سفره داخل المملكة الإبلاغ عـــن ذلك فوراً عبر القنوات الرسمية، ومراجعـــة أقرب مركز شرطة في حال سرقة جواز سفره لإثبات ذلك.

6) لا يجوز لأي مواطن الاحتفاظ بأكثر مــن جواز سفر صالح للاستعمال ما عدى جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص وفقــاً للنظام الخاص بذلك.

7) يجب الالتزام بأنظمة وقوانين الـــدول عند السفر لها.

8) التأكد قبل السفر إلى أي دولة أنها ليست من الدول الممنوع السفر لها أو تتطلب الحصول على تأشيرة دخول أو مـــرور مسبقة.

9) التأكد من صلاحية جواز السفر قبل مغادرة المملكة بحيث تكون مدة صلاحية جواز السفر لا تقل عن ثلاثة أشهر للســفر للدول العربية وستة أشهر فأكثر للدول الأخرى مــــن تاريخ المغادرة، باستثناء الدول الـــتي بينها وبين المملكة اتفاقيات خاصة في هذا المجال.

10) متابعة مايصدر من تعليمات منظمة للجواز السعودي والسفر خارج المملكة عبر المواقع الرسمية.