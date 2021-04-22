الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كيري»: بوتين طرح «أفكارًا ذات رؤية» بشأن التعاون في «تغير المناخ»

، جون كيري
، جون كيري

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم "أفكارا ذات رؤية" حول التعاون الدولي في القضايا البيئية وخاصة التغيير المناخي.


وأضاف كيري حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية في نشرتها الإنجليزية: "لقد استمعت إلى كلمة الرئيس بوتين اليوم، واعتقد أن الأفكار التي طرحها قد نرغب في النظر إلى تطبيقها والتعاون معًا للعمل عليها مستقبلاً".


وترأس الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة عالمية حول المناخ عبر الإنترنت، يشارك بها عدد من زعماء العالم وعلى رأسهم كل من الرئيس الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والبابا فرنسيس.


من جانبه، تعهد الرئيس الروسي وهو على خلاف مع الولايات المتحدة أيضًا، بأن تخفض بلاده التي تعد من الدول الرئيسية المسببة للانبعاثات، الحجم التراكمي لصافي غازات الاحتباس الحراري إلى أقل من انبعاثات الاتحاد الأوروبي في الأعوام الثلاثين المقبلة.


بينما من المتوقع أن يلتزم جو بايدن بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بحلول 2030 بمقدار نصف ما كانت عليه في 2005 - أي ضعف الهدف السابق المتمثل بخفض بين 26 و28 بالمئة بحلول 2025.

البنتاجون أعضاء الكونجرس جون كيري الرئيس الامريكي الولايات المتحدة

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