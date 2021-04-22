الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا في باكستان

هجوما إرهابيا استهدف
هجوما إرهابيا استهدف فندقا في باكستان

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق بمقاطعة "كويتا" جنوب غربي باكستان، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

هذا، وتُعرب مصر عن وقوفها مع باكستان في هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها مع باكستان الصديقة من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

الأكثر قراءة

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر الصحيح فى مصر

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

3 مكاسب للأهلي من خطأ الشناوي أمام سموحة

ذُكرت في «الاختيار 2».. دور الإرهابية كريمة الصيرفي في «التخابر مع دولة أجنبية»

«النقل» توضح حقيقة ربط القضبان الحديدية بوصلات خشبية

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب.. عندما يصبح الصقر «دجاجة»

أحمد بهاء الدين شعبان

النيل في خطر: قراءة في كتاب مهم (3)

د. القس صفوت البياضى

الدور الأمريكي في السد الإثيوبي.. والمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية

جلال حمام

إثيوبيا.. الضلع الجنوبي لحلف الجوار

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

فلسطين تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس

السعودية تواصل تقديم مساعدات غذائية إلى فلسطين خلال شهر رمضان