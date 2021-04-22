الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يدعو إلى تفادي تفاقم الأوضاع بسبب التعنت الإثيوبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعا وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس إلى ضرورة تفادي تفاقم الأوضاع في بسبب التعنت الإثيوبي فيما يخص سد النهضة.

وبحث وزير الري السوداني، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التي تقف في طريق استئنافها، ومجالات الاستثمارات الأمريكية بعد عودة السوان للمجتمع الدولي.

وقال وزير الري السوداني إن الوقت يمضي دون الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة، في ظل تمسك إثيوبيا بالشروع في الملء الثاني الأحادي للسد في يوليو المقبل، ما يشكل تهديدا لسلامة المنشآت المائية ومواطني السودان وكل الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي.

من جانبه، أكد شوكان، تفهمه للموقف السوداني، ورغبة بلاده في الوصول لاتفاق مرض لكل الأطراف.

كما أبدى كذلك رغبة الشركات الأمريكية في الاستثمار في السودان، وتطرق إلى اتجاه بلاده لتعيين مبعوث أمريكي جديد للقرن الافريقي فى المستقبل القريب.

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