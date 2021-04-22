الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

هل يمكن الإفطار في رمضان على مدفع الإفطار؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء، إن مدفع الإفطار وأذان المغرب علامتان على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].

وأضافت الإفتاء في ردها على سؤال "هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟، عبر موقعها الإلكتروني، أن العبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا مدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

ووضعت دار الإفتاء  خطة مسبقة لأنشطتها في شهر رمضان المبارك وآليات لتنفيذها في ظل ما نمر به من تحديات بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا للعام الثاني، وهي التجربة التي استفدنا منها كثيرًا منذ رمضان الماضي لتطوير هذه الآليات لتقديم كافة خدمات دار الإفتاء إلى الناس في كل مكان بسهولة ويسر.

وستطلق الدار حُزمة من الخدمات الشرعية التي تسهل عملية التواصل بين المفتي والمستفتي، حيث تقدم الدار خدمة البث المباشر بشكل يومي على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، لتلقي أسئلة الصائمين.

كما ستقوم الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك بتقديم وجبة إيمانية مكثفة خلال الشهر الفضيل تعين المسلم على الطاعة وتقدم له نماذج مختلفة ومتنوعة من الطاعات والعبادات.

كما خصصت الدار خطًّا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًّا للرد على أسئلة المستفتين في كل مكان، ومنها أيضًا صفحة الدار الرسمية على فيسبوك التي تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته، ومنها كذلك كتاب الصيام ومطوية دليل الصائم الذي يجد فيهما المسلم كل ما يخص الصيام، ففي كتاب الصوم يتعرض الكتاب إلى فضائل الشهر الكريم وفضائل الصوم، وأركانه ومبطلاته.

 

دار الافتاء شهر رمضان مدفع الافطار

الأكثر قراءة

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر الصحيح فى مصر

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

3 مكاسب للأهلي من خطأ الشناوي أمام سموحة

ذُكرت في «الاختيار 2».. دور الإرهابية كريمة الصيرفي في «التخابر مع دولة أجنبية»

«النقل» توضح حقيقة ربط القضبان الحديدية بوصلات خشبية

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب.. عندما يصبح الصقر «دجاجة»

أحمد بهاء الدين شعبان

النيل في خطر: قراءة في كتاب مهم (3)

د. القس صفوت البياضى

الدور الأمريكي في السد الإثيوبي.. والمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية

جلال حمام

إثيوبيا.. الضلع الجنوبي لحلف الجوار

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

فلسطين تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس

السعودية تواصل تقديم مساعدات غذائية إلى فلسطين خلال شهر رمضان