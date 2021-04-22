هل يمكن الإفطار في رمضان على مدفع الإفطار؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء، إن مدفع الإفطار وأذان المغرب علامتان على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].

وأضافت الإفتاء في ردها على سؤال "هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟، عبر موقعها الإلكتروني، أن العبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا مدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

ووضعت دار الإفتاء خطة مسبقة لأنشطتها في شهر رمضان المبارك وآليات لتنفيذها في ظل ما نمر به من تحديات بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا للعام الثاني، وهي التجربة التي استفدنا منها كثيرًا منذ رمضان الماضي لتطوير هذه الآليات لتقديم كافة خدمات دار الإفتاء إلى الناس في كل مكان بسهولة ويسر.

وستطلق الدار حُزمة من الخدمات الشرعية التي تسهل عملية التواصل بين المفتي والمستفتي، حيث تقدم الدار خدمة البث المباشر بشكل يومي على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، لتلقي أسئلة الصائمين.

كما ستقوم الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك بتقديم وجبة إيمانية مكثفة خلال الشهر الفضيل تعين المسلم على الطاعة وتقدم له نماذج مختلفة ومتنوعة من الطاعات والعبادات.

كما خصصت الدار خطًّا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًّا للرد على أسئلة المستفتين في كل مكان، ومنها أيضًا صفحة الدار الرسمية على فيسبوك التي تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته، ومنها كذلك كتاب الصيام ومطوية دليل الصائم الذي يجد فيهما المسلم كل ما يخص الصيام، ففي كتاب الصوم يتعرض الكتاب إلى فضائل الشهر الكريم وفضائل الصوم، وأركانه ومبطلاته.