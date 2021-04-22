الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء ليبيا: الحكومات السابقة ورطتنا في مشكلات لا حصر لها

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن الحكومات السابقة ورطت دولة ليبيا في مشكلات لا حصر لها، متعهدا بإنهاء ملف القوات الأجنبية والمرتزقة.

 

وقال الدبيبة في تصريحات مساء اليوم، إن هناك دولة عربية وعدت بتوفير 5 ملايين جرعة لقاح كورونا لليبيا، مشيرا الى أن ملف كورونا في ليبيا يعج بالفساد، في حوار مع قناة "سكاي نيوز".

 

وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ليبيا كدولة موحدة ستوفر للآخرين فرص الاستثمار والمشاركة بدون سلاح ولا حروب.

 

وأضاف عبد الحميد الدبيبة: "طالبنا الأجهزة الرقابية بفتح كل الملفات ولا حصانة لأحد"، مشددا على أن أي طرف يعتقد أن بإمكانه فرض رأيه بالسلاح والتهديد في ليبيا باستخدام القوة بعد اليوم فهو واهم.

 

وأوضح رئيس وزراء ليبيا أن ملف المرتزقة وتوريد الأسلحة لهم سيحسم بشكل نهائي في أقرب وقت.

 

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وصل عصر اليوم الخميس رفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي  وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، إلى مدينة مصراته في زيارة تفقدية للمدينة، حيث كان في استقبالهم فور وصولهم إلى مطار المدينة كل من عميد البلدية  محمود السقوطري وعدد من الأعيان والمشايخ والمسئولين بالمدينة.‎

ليبيا حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المرتزقة طرابلس

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