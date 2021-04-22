لمرضى السكر.. مجموعة نصائح لتناول وجبة إفطار خلال رمضان (إنفوجراف)

قدمت وزارة الصحة والسكان، في إنفوجراف، عدد من النصائح لتناول وجبة إفطار صحية لمرضى السكر، مؤكدة ضرورة بدء تناول الإفطار بكوب من الماء مع التمر واللبن، كما لا يجب ألا تزيد نسبة النشويات في الوجبة عن 40 -45%، محذرة من تناول الحلويات ويفضل تناول ثمرة فاكهة، كما حذرت من تناول الشاى والقهوة والسمن الصناعى، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الملح.

وأوضحت أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المواطنين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، لافتة إلى أنه يمكن معرفة مكان العيادة الأقرب للمواطنين من خلال تطبيق صحة مصر.

وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، خروج 435 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 164803 حالات حتى اليوم.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 861 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 218902 من ضمنهم 164803 حالات تم شفاؤها، و 12866 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.