الحلقة العاشرة مسلسل نسل الأغراب: فردوس عبدالحميد تشهد على مواجهة كرارة والسقا

انتهت الحلقة العاشرة مسلسل نسل الأغراب والذ يخوض بطولته النجمان أمير كرارة وأحمد السقا ونخبة من الفنانين، وشهدت الحلقة أحداث مثيرة وشيقة جعلتها تتصدر تريند السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن “نجاة” فردوس عبدالحميد تشهد على مواجهة “غفران” كرارة و"عساف" السقا.

فردوس عبدالحميد تشهد على مواجهة كرارة والسقا في الحلقة العاشرة من مسلسل نسل الأغراب

طلب “عساف” السقا من “غفران” كرارة" أن تكون مواجهتهم في منزل خالتهم “نجاة” فردوس عبد الحميد حيث يكن لك منهما كل حب واحترام لها، وبالفعل تشهد “نجاة” مواجهة “عساف” وغفران" مع وجود “علي” دياب، و"حسيب" إدوارد.

وانتهت أحداث الحلقة العاشرة مسلسل نسل الأغراب على دخول “غفران” كرارة منزل “نجاة”، بعدما اعتقد “علي” و"الدميري" و"نجاة" بأنه لم يأتي، ولكن “عساف” الوحيد الذي راهن على مجيء “غفران” وهو ما حدث بالفعل، ومن المتوقع أن تكشف لنا الحلقة المقبلة التي تعرض غدا على شاشة قناة أون في تمام الساعة الثامنة، ما سبب طلب عساف لمقابلة غفران.

أبطال مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب تدور أحداثه حول قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب وهما “عساف” أحمد السقا و"غفران" أمير كرارة، والحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب، والمسلسل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وأحمد داش ومحمد مهران ومحمد جمعة وعدد كبير من نجوم الفن وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

ويعرض مسلسل نسل الأغراب على شاشة قناة «ON» بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الإلكترونية، وتنطلق أولى حلقاته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 رمضان.



قصة مسلسل نسل الأغراب

وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.



ويجسد الفنان أحمد السقا في نسل الأغراب دور شخص يدعى غفران الغريب بينما أمير كرارة يقدم دور عساف الغريب وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء من خلال الصراع على الفنان مي عمر في العمل الجديد، والمختلف في العمل أن الشخصيتين المتصارعتين تنتميان إلى فئة أدوار الشر والصراع بينهما وليس الصراع بين الخير والشر.