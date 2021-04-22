شباب الفنانين ينافسون النجوم فى «خطف الكاميرا»

أثار عدد من شباب الفنانين اهتمام الجمهور فى السباق الرمضانى الجارى بعد مشاركتهم فى أعمال درامية قوية وظهورهم بشكل مميز، وتمكنوا من «خطف الكاميرا» من أمام النجوم فى بعض المشاهد.

إسلام جمال

نجح الفنان الشاب إسلام جمال فى إتقان دور الإرهابى «هارون» فى الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، وجذب انتباه الجمهور إليه بداية من تحريضه المتظاهرين فى ميدان رابعة وحتى اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك بدم بارد.

آدم الشرقاوى

خطف الفنان الشاب المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى الأنظار بقوة خلال الحلقات الأولى من مسلسل «لعبة نيوتن»، حيث يجسد دور «بيج زى» الشاب المصرى المقيم بأمريكا.

وظهر «الشرقاوى» ثابتًا أمام الكاميرا وبدا خفيف الظل، خاصة فى طريقة نطقه اللغة العربية بشكل مميز، الأمر الذى ساعده على تأدية دوره بإتقان شديد.

رنا رئيس

أصبحت الفنانة الشابة رنا رئيس من بطلات الموسم الرمضانى الحالى ومن أكثر الشابات تأثيرًا فى الموسم الرمضانى، حيث تشارك فى عملين، الأول هو «ضل راجل» وتقدم دور الشابة «شهد» التى تدخل فى علاقة غير شرعية باسم الحب مع شاب من أبناء الطبقة الثرية.

وتتعرض «شهد»- خلال الأحداث- للعديد من المواقف الصعبة، ويحاول حبيبها إجهاضها بمساعدة أصدقائه، ونجحت الفنانة فى تقديم دور الفتاة المخطئة التى تعانى من الخوف والذنب فى الوقت نفسه.

كما تقدم دورًا مختلفًا فى مسلسل «نجيب زاهى زركش» مع الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخرانى، وهى شخصية مغايرة للأولى تمامًا، وتجسد دور ابنة شقيقة «الفخرانى» التى تقف بجانبه وتنصحه وتساعده أحيانًا.

مصطفى غريب

نجح الفنان الشاب مصطفى غريب فى خطف الأنظار من خلال دوره بمسلسل «موسى» من بطولة محمد رمضان، حيث جسد دور شقيقه الذى يعانى من ظروف خاصة، ولكنه يُقاد إجباريًا إلى الحرب العالمية الثانية للمشاركة مع الجيش الإنجليزى ويُقتل خلال الحرب، وهو ما يثير غضب شقيقه ويدفعه للانتقام.

مايان السيد

تقدم الفنانة الشابة مايان السيد ٣ أدوار مختلفة، أبرزها دور يارا أخت «هنا الصغيرة» التى تقدمها الفنانة منى زكى، وجذبت الفنانة الأنظار إليه بعلاقتها مع والدتها خلال أحداث العمل المختلفة.

وشاركت «مايان» أيضًا بدور مميز فى مسلسل «هجمة مرتدة» مع أحمد عز، حيث جسدت دور الشابة التى تدرس السياسة وتتحدث باستمرار عن أمور بلدها، وشاركت كذلك مع الفنانة يسرا فى مسلسل «حرب أهلية» بتجسيد دور «نور».