«محامي شمال أسيوط» تنظم مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم.. 3 مايو

تعتزم نقابة محامي شمال أسيوط تنظيم مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم للمحامين وأبنائهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي، ورعاية النقيب محمد الجاحر.

وطبقا لإعلان النقابة، فإن المسابقة في أربعة مستويات للحفظ للمحامين وأبنائهم، طبقا للشروط الواردة في الإعلان المرفق، على أن يتم تسجيل أسماء المحامين وأبنائهم الراغبين الاشتراك في المسابقة لدى موظف النقابة بمقر النقابة الفرعية ببرج البترول في موعد أقصاه 28 أبريل الجاري، على أن تجرى المسابقة في تمتم الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 3 مايو المقبل.

كما سيتم إهداء الفائزين بجميع المستويات جوائز مالية وشهادات تقدير، وذلك تشجيعا لأبناء المحامين وحثهم على حفظ كتاب الله عز وجل.

فيما افتتح النقيب عبدالحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية، مقر مشروع العلاج الخاص بالمحامين عقب تطويره واستخدام الوسائل الحديثة واللوحات الرقمية، تحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

من جانبه؛ قال النقيب عبدالحليم علام، إن هذا الافتتاح يأتي في إطار تطوير شامل للنقابة بالإسكندرية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة.

وأضاف علام أن مقر مشروع العلاج أصبح مكانا يليق بالسادة المحامين ويساعد على تقديم الخدمة بشكل سريع ومنظم.

وتابع: نقابة المحامين بالإسكندرية تسير بشكل سريع لاستخدام الوسائل الحديثة والتحول الرقمى، مشيرا إلى أن هذا الافتتاح ضمن مجموعة من المقرات النقابية التي تم تطويرها خلال الأسابيع الماضية.

وفى السياق ذاته أضاف أنه تم التعاقد مع عدد من المستشفيات الجديدة سوف تدخل الخدمة خلال الأسبوع القادم، فضلا عن الحصول على تخفيضات خاصة بالتحاليل للمحامين في عدد من المعامل المختلفة سوف يتم الإعلان عنها فور دخولها الخدمة وإعتمادها من النقابة العامة.

قرر مجلس نقابة محامي سوهاج، برئاسة النقيب الفرعي الأستاذ عادل أبوالشباب، إلغاء الدورة الرمضانية المعلن عنها من قبل لجنة الشباب بنقابة سوهاج الفرعية، والمزمع إقامتها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك حرصًا منها على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة جائحة كورونا.

قال محمد فواز عضو الشباب بفرعية سوهاج، إنه اللجنة قررت إلغاء الدورة الرمضانية الرياضية لهذا العام تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وحرصًا على صحة السادة المحامين، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بمحافظة سوهاج.

وأكد عضو الشباب، أن لجنة الشباب هي صاحبة الاختصاص الأصيل في إقامة النشاطات الشبابية، فإنها تؤكد احترامها لقرار مجلس الوزراء، وبالعرض على المجلس تم إلغاء الدورة.