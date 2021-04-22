حنان مطاوع: مفاجآت فى الحلقات المقبلة من «القاهرة كابول».. وطارق لطفى «أنتيمى»

فى كل الأدوار التى لعبتها على الشاشة على مدار سنوات عديدة، استطاعت الفنانة حنان مطاوع أن تخطف قلوب وعقول المشاهدين، عبر أدائها الفنى المتميز الذى يحوّل الشخصيات التى تقدمها إلى كائنات من لحم ودم، ويجعل الجمهور يتفاعل مع ما تقدمه نتيجة تألقها وقربها الشديد من الواقع.

وفى الموسم الدرامى الرمضانى الجارى، نجحت الفنانة المتميزة، عبر تجسيدها شخصية «منال» فى مسلسل «القاهرة كابول»، فى حصد إشادات الجمهور فور عرض الحلقات الأولى من العمل، بعدما استطاعت تقمص الشخصية التى تؤديها بسلاسة شديدة، وشعر الجميع بمدى قربها منهم وكأنها واحدة من الأهل والأقارب.

وفى حوارها مع «الدستور»، تحدثت حنان مطاوع عن كواليس مشاركتها فى مسلسل «القاهرة كابول»، وتعاونها مع الفنانين نبيل الحلفاوى وطارق لطفى، والصعوبات التى واجهتها فى تجسيد شخصية «منال»، بالإضافة إلى أسباب خروج مسلسلها «ورد» من الموسم الدرامى هذا العام.

■ بداية.. هل توقعت استقبال الجمهور لمسلسل «القاهرة كابول» وإعجابهم به بعد عرض الحلقات الأولى؟

- عادة لا أتوقع نجاح أى عمل فنى قبل عرضه، وأحرص دائمًا على متابعة ردود الأفعال حول أى شخصية أقدمها، وكل عمل أشارك به، كما أحرص على وجود تطور واختلاف بين الشخصيات التى أؤديها احترامًا لجمهورى.

لذلك سعدت كثيرًا بردود الأفعال التى جاءتنى حول دورى فى المسلسل، وأعد الجمهور بأن الحلقات المقبلة ستحمل أحداثًا شيقة ومليئة بالمفاجآت، وأتمنى أن ينال العمل إعجابهم حتى النهاية.

■ كيف بدأت مشاركتك فى هذا العمل؟

- تلقيت اتصالًا هاتفيًا من المنتج حسام شوقى حدثنى فيه عن العمل، ثم تلقيت مكالمة أخرى من المخرج حسام على والمؤلف عبدالرحيم كمال ليشرحا لى طبيعة المسلسل، ووافقت فورًا على المشاركة، لأن العمل تتوافر فيه كل عناصر النجاح من إنتاج وإخراج وقصة وممثلين، لأن الشركة كانت قد تعاقدت مع الفنانين طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبدالوهاب، وكل ذلك جعلنى أوافق على العمل دون تردد، لأنه سيقدم وجبة فنية دسمة.

■ وماذا عن التحضير لشخصية «منال» التى تجسدينها فى أحداث المسلسل؟

- تأثرت كثيرًا بشخصية «منال» فى مرحلة قراءة السيناريو، لأنها مست قلبى وشعرت بأنها شخصية واقعية قريبة من كل منزل مصرى، فمن يشاهدها سيشعر بأنها واحدة من أقاربه.

وهذا ليس جديدًا على المؤلف المبدع عبدالرحيم كمال، الذى يفاجئنا دائمًا ويلمس قلوبنا بالأحداث والشخصيات التى يكتبها على الورق، لذا أوافق على المشاركة فى أى عمل فنى من تأليفه دون تردد، بسبب إبداعه وإحساسه القوى وعبقريته فى الكتابة، كما أنى أعتبره واحدًا من الفلاسفة فى جيله، فكل ما يكتبه يثير إعجابى.

■ كيف رأيتِ التعاون مع الفنان نبيل الحلفاوى؟

- الأستاذ نبيل الحلفاوى هو قصة حب كبيرة، فهناك العلاقة التى تربطه بوالدى، رحمه الله، ووالدتى، والتى تجعله بالنسبة لى بمثابة الأب والعم والخال، ودائمًا ما أتعامل معه على هذا الأساس، أما على المستوى الفنى، فأنا معجبة به وأعتبره صاحب رأى ووجهة نظر تُحترم، لذا أكن له كل الحب والاحترام والتقدير.

وسبق لنا أن عملنا معًا، وحققنا نجاحًا كبيرًا فى مسلسل «ونوس»، الذى جسد فيه دور والدى أيضًا، كما تعاونا معًا فى مسلسل «دهشة» وإن لم أجتمع معه فى المشاهد، والغريب أن الأعمال الثلاثة من تأليف عبدالرحيم كمال، وهو ما أعتبره فألًا حسنًا.

■ ما أهم الصعوبات التى واجهتك أثناء التصوير؟

- كل عمل أجسده يكون صعبًا، لأن المطلوب من الفنان هو أن يحول الشخصية الموجودة على الورق إلى شخص حقيقى من لحم ودم، وأن يضيف إليه من روحه ورؤيته ووعيه، والبشر عمومًا تركيب صعب، لذا لا أرى أن هناك دورًا صعبًا وآخر سهلًا، بل هناك ممثل يتناول الدور بعمق وآخر يتناوله بشكل ضحل وسطحى.

أما عن دور «منال» فى «القاهرة كابول»، فالصعوبة الأكبر كانت فى مدة التصوير، لأننا بدأنا العمل فيه منذ عامين، ووقتها صور المخرج حسام على مشاهدى مع الفنان نبيل الحلفاوى، وأنجزنا نحو ٦٠٪ من المشاهد، ثم توقف التصوير بعدها، واستأنفناه بعد ولادتى لابنتى «أماليا».

والأمر كان صعبًا لحدوث تغير فى ملامحى قبل وبعد الولادة، بالإضافة إلى صعوبة استحضار الحالة ومشاعر الشخصية بعد التوقف لفترة طويلة، لذا فإن هذا العمل يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لى.

■ هل يمكن أن تحدثينا عن كواليس العمل؟

- كنت أشعر بالارتياح كثيرًا وسط أجواء التصوير، لأن العمل به نخبة من كبار النجوم ومؤلف عبقرى مثل عبدالرحيم كمال، ومخرج شاطر ومجتهد مثل حسام على، الذى أحبه كثيرًا على المستوى الشخصى، لأنى سبق لى العمل معه فى مسلسل «الرحلة»، وهو رغم صغر سنه يفرض الانضباط والجدية الشديدة على مواقع التصوير، ويدرك جيدًا ما الذى يفعله وما يتطلبه العمل، وكل هذا وسط حالة من الحب والود، وهو ما أراه من أهم عناصر النجاح.

كما أن هناك مشاهد كثيرة تجمعنى بالفنان طارق لطفى، وهو «صديقى الأنتيم» بعيدًا عن الفن، وسبق أن جمعنى به ١٣ عملًا فنيًا، بالإضافة إلى تعاونى للمرة الأولى مع الفنان خالد الصاوى والفنانة شيرين وهو ما أسعدنى كثيرًا، وكذلك العمل مع الفنان فتحى عبدالوهاب، الذى لم تجمعنى به أى مشاهد للأسف.

■ ما رأيكِ فى المنافسة الدرامية بهذا الموسم؟

- المنافسة شرسة وقوية هذا العام، فرغم قلة عدد المسلسلات إلا أنها تقدم وجبة درامية وفنية دسمة، وهو ما يعطى المشاهد حرية المشاهدة للعمل أو النجم المفضل دون تشتت.

ومن الملفت فى هذا الموسم أن بعض المسلسلات جمعت أكثر من نجم فى عمل درامى واحد، ما يعيد للأعمال الفنية رونقها ويصب فى صالح الصناعة ككل.

■ لماذا خرج مسلسل «ورد» من السباق الرمضانى هذا العام؟

- للأسف، تعرضت الجهة المنتجة لمسلسل «ورد» لمشكلات مادية، ما عطل التصوير وتسبب فى الخروج من الموسم، وهو ما أحزننى كثيرًا فى البداية، لأنه مسلسل شيق ويتضمن أحداثًا مثيرة، بالإضافة إلى أنى اعتذرت عن عدم المشاركة فى أعمال فنية كثيرة بسببه، وكنت أتمنى استكماله.

لكنى بعد فترة قصيرة رضيت بهذا الأمر، لأنى أؤمن بأن ما يفعله الله دائمًا خير، ولكل شىء ميعاد، فمسلسل «القاهرة كابول» مثلًا كان من المفترض عرضه فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله، وأعتقد أن عرضه هذا العام أفضل.

■ وما مصير العمل؟

- لا أعرف، ولا أدرى إن كان سيعرض فى رمضان المقبل، أو «أوت أوف سيزون»، لكن من المفترض أن نستأنف التصوير بعد رمضان، لأننا كنا قد انتهينا من ١٠ أيام تصوير فقط قبل أن نتوقف، وأرجو من الله عز وجل أن نستكمل تصويره لأنى أحببت هذا العمل.

■ كيف ترين فكرة عرض المسلسلات خارج الموسم الرمضانى؟

- فكرة ممتازة، فلا يمكن قصر نجاح المسلسلات على موسم رمضان فقط، وهناك أعمال استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية رغم عرضها خارج الموسم، بالإضافة إلى أن السنوات الماضية شهدت حدوث تطور فى عالم الدراما استطاع أن يعيد لها رونقها ويحقق لها جماهيرية كبيرة، دون أن يصبح النجاح مقصورًا على موسم بعينه، كما أتاح الفرصة لعدد كبير من الفنانين كى تظهر أعمالهم بعيدًا عن الازدحام.

■ هل يمكن أن نراكِ قريبًا مع والدتك الفنانة سهير المرشدى فى عمل فنى واحد؟

- بالتأكيد أتمنى أن أتعاون مع فنانة عظيمة مثل سهير المرشدى بغض النظر عن كونها والدتى، وسيسعدنى هذا الأمر كثيرًا لأن وجودها فى أى مكان أكون به يشعرنى بالدفء والحنان، وإذا جاءت الفرصة سنعمل معًا دون تردد.