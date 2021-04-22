المنشد زين محمود: بدأت مسيرتى بالغناء لـ«محمد عبده» ولا أقتنع بالمؤلفين الجدد

كشف المنشد الدينى زين محمود عن أنه بدأ حياته الفنية بالغناء، وتحديدًا للمطرب السعودى الشهير محمد عبده، قبل أن يجذبه الإنشاد الدينى إلى بحوره الواسعة، التى يرى أن من شروط الإبحار فيها هى الانتماء للصوفية ومعرفة شيوخها تمام المعرفة.

وتحدث الشيخ زين، فى حواره مع «الدستور»، عن رأيه فى المنشدين الشباب، والفرق بين المغنى الدينى والمنشد، كاشفًا فى الوقت ذاته عن تفاصيل أعماله الإنشادية الجديدة.

■ ماذا يمثل شهر رمضان بالنسبة للشيخ زين محمود؟

- رمضان بالنسبة للمداحين ومقرئى القرآن هو أهم شهر فى السنة، ففيه يُحصلون ما يعينهم على المعيشة طوال شهور السنة، وأصبح مصدر الدخل الرئيسى لهم، فى ظل عدم الاهتمام بنا طوال العام، بالإضافة إلى الظروف التى فرضها وباء «كورونا»، فطوال العام نشعر بأننا نغنى لأنفسنا، حتى يهل علينا رمضان بخيراته المباركة، سواء حفلات أو حلقات ذكر، فتشعرنا بوجودنا من جديد.

■ ما الذى تتذكره من ذكرياتك الرمضانية العديدة مع راوى السيرة الهلالية الشهير سيد الضوى؟

- سيد الضوى، رحمة الله عليه، هو أبى الروحى وليس معلمى فقط، وفى أواخر ٢٠١٦ أرسلت إليه ليشاركنى حفلاتى الرمضانية، وكان عددها ١٧ حفلة، وبالفعل رحب بعرضى وشارك معى فى إحياء ١١ حفلة، كان آخرها فى الإسكندرية.

وبعد هذه الحفلة مرض وقال لى: «يا ولدى كمل أنت»، ولم أدرك معنى هذه الجملة فى حينها، لكننى عرفت بعد ذلك أنه يطلب منى أن أكمل مسيرته فى رواية «السيرة الهلالية»، ثم طلب منى أن أعود به إلى قريته بسبب ازدياد المرض عليه، وفعلًا عاد إلى قريته.

واصلت حفلاتى الرمضانية وقتها، ثم اتجهت إلى باريس لإحياء حفل فى معهد العالم العربى، ليلة ٢٧ رمضان، التى أحييها بشكل سنوى، وعدت إلى مصر بعد عيد الفطر، واتصلت بـ«الحاج الضوى» للاطمئنان على صحته فأخبرنى حفيده «رمضان» بأنه فى المستشفى منذ عودته من الإسكندرية، وأنه رفض إبلاغى لأننى كنت سألغى جميع حفلاتى وأذهب إليه، وقبل أن أزوره انتقل إلى رحمة الله.

■ ما أهم معايير المنشد الدينى من وجهة نظرك؟

- يجب أن يخلص إنشاده لله أولًا ثم الناس، ويسعى إلى التميز والابتكار ويبتعد عن التقليد، فالإنشاد رسالة يجب أن تصل للناس بشكل صحيح.

وينبغى أن يتواصل المنشد مع طريقة صوفية ينتمى إليها بشكل حقيقى ويعرف أصولها، ويقرأ كتب التصوف ويطلع على حياة رجاله، مثل: عبدالقادر الجيلانى وإبراهيم الدسوقى وأبى الحسن الشاذلى وأحمد الرفاعى وعلى البيومى، وهذه الكتب موجودة فى العديد من المكتبات، خاصة فى منطقة «الحسين» بالقاهرة.

ويجب الاطلاع على قصص حياة هؤلاء والقرب منها قبل الإنشاد، ثم الالتزام بما التزموا به فى حياتهم وطريقة تواصلهم مع الله سبحانه وتعالى وسيدنا النبى عليه الصلاة والسلام وشيوخهم، ثم العمل قدر الإمكان على الاقتداء بهم فى كل شىء. صحيح أنه من الصعب جدًا الوصول إلى ما وصلوا إليه، بعد أن زهدوا الدنيا وتركوا كل شىء وتفرغوا للعبادة، إلا أننا مطالبون بتقليد طباعهم وحياتهم قدر الإمكان.

وفى الوقت الحالى هناك أكثر من شيخ طريقة، مثل: القادرية والشاذلية والرفاعية فى مسجد السلطان حسن، والعديد من الطرق الأخرى التى تظهر فى «الموالد»، ومن يرد أن يصبح مداحًا حقيقيًا فليذهب إليهم ويعرف كيف يعيشون ويعبدون الله سبحانه وتعالى، وعلاقتهم بأهل البيت جميعًا، فالمداح ينبغى أن يكون صوفيًا، كى يكون «دارس مش حافظ».

■ ما استعداداتك قبل الصعود إلى المسرح؟

- يوم الحفل يكون صامتًا بالنسبة لى، فأحاول الانعزال عن الآخرين قدر المستطاع، وقبل الحفل بساعتين نجرى «بروفة» للفرقة الموسيقية والمنشدين المشاركين معى، لكننى لا أشاركهم إياها وأكتفى بالتوجيه.

وقبل الحفل بنصف ساعة، أدخل فى حالة خاصة مع ذاتى تنتهى مع بداية الإنشاد، وأحاول الارتجال وتقديم ما يريده الجمهور على المسرح، وإذا كنت مريضًا يتحول مرضى إلى طاقة فور مقابلة الجمهور وإنشادى لهم.

■ فى أى الأماكن تفضل إحياء حفلاتك؟

- أفضل الغناء فى «بيت السنارى»، لشعورى بالراحة هناك، لكونه أمام مسجد السيدة زينب، وكذلك مسرح مركز «الجيزويت» الثقافى فى الإسكندرية، الذى أنشدت من فوقه أكثر من ٢٠ عامًا متتاليًا، إلى جانب مسارح «معهد العالم العربى» و«La Friche» و«Cite de la Mustique» فى فرنسا.

■ هل تتعامل مع المؤلفين الجدد؟

- لدينا مؤلفون جدد يكتبون بشكل جيد، لكنى لا أقتنع بكتاباتهم، لعدم شعورى بها وملامستها قلبى، فأنا أقتنع فقط بالصوفيين ومؤلفاتهم، لأن كتاباتهم نتاج حب ومشاعر صادقة، ومنهم ابن عربى وابن الفارض والحلاج وابن الرومى والجيلانى، فجميعهم لهم قصائد وأوراد محببة لقلبى.

■ ماذا عن الورش التى تقدمها فى مدرستك؟

- أقدم من خلال مدرستى ورش فلكلور وإنشاد وسيرة، وأشرف عليها بنفسى، كما أحرص دائمًا على أن تشارك الأصوات التى تستحق فى حفلاتى، من أجل تقديمها للجمهور وتشجيعًا لها.

■ مَن مِن المنشدين الشباب الذين ترى لهم مستقبلًا فى عالم الإنشاد؟ وما نصيحتك لهم؟

- لدينا منشدون صوفيون ممتازون، ولدينا آخرون لا يمكن اعتبار ما يقدمونه إنشادًا بل أغانى دينية، فالإنشاد معروف بكلماته التراثية، بينما ما يقولونه به «شعوذة» و«شخللة»، والجمهور معذور لأنه لا يرى إلا ما يُقدم أمامه، وليست لديه دراية كافية لمعرفة ما هو الإنشاد الصوفى الحقيقى، لذا لا أستطيع أن أقيمهم، لأنه «كله سايح على بعضه وبيقلد بعضه».

■ ما رأيك فيما يسمى أغانى المهرجانات؟

- «المهرجانات» ظاهرة تقلصت شعبيتها بنحو ٥٠٪ خلال الفترة الأخيرة، وستنتهى بشكل كامل ونعود إلى أصولنا مرة أخرى قريبًا جدًا، فهى مجرد «موضة» جذبت الجمهور لفترة وحولته إلى ضحية لمساهمتها فى إفساد وتدمير ذوقه، وتتعارض مع شكلنا الاجتماعى والثقافى والفنى الذى لا ينبغى الخروج عنه.

■ وماذا عن آخر أعمالك الفنية؟

- انتهيت من أغنية جديدة تدور حول حكايات تراثية، واُستخدمت فيها آلات موسيقية كهربائية و«درامز» وجيتار وكولة، كما أستعد لافتتاح مكان جديد فى السيدة زينب، مع الشيخ أحمد زين التونى، حفيد المنشد الكبير الراحل أحمد التونى، إلى جانب مدرب فنون التأمل أحمد عفان، وسيكون منصة للإنشاد والسيرة الهلالية والفلكلور، ويدمج بين الإنشاد و«التأمل» و«الخلوة» لأول مرة.

■ ماذا لو لم يكن الشيخ زين محمود منشدًا؟

- كنت سأصبح مغنيًا، ففى الماضى كنت أغنى للفنان السعودى محمد عبده، لحبى الشديد له ولفنه، وتحديدًا أغنية: «ليلة ليلة.. منيتى أسهر معاكم ليلة.. وأشترى بعمرى رضاكم ليلة»، وكنت أرتدى بدلة بيضاء مثله، وأرى أنه شخص محترم، وحتى وقفته أمام الميكروفون بها خضوع، ولم يكن يستحى من وضع الورق الذى يحتوى على كلمات الأغانى على اللوحة أمامه.

■ هل بين أبنائك منشدون؟ وهل يمكن أن نراك فى عمل واحد مع زوجتك المنشدة شيماء النوبى؟

- ابنى الشيخ «ربيع» هو الوحيد من بين أبنائى الذى ينشد، وهو يتبع الطريقة الشاذلية مثل جده، أما أنا فعلى الطريقة القادرية. أما «شيماء» فهى الآن لديها جمهورها، وشجعتها أن تكون لها فرقتها الخاصة، وتعمل حاليًا على ألبومها الجديد الذى سيظهر قريبًا، كما أنها تستعد لتصوير فيديو كليب جديد.

■ كيف رأيت مسلسل «المداح» الذى يُعرض حاليًا؟

- نحتاج إلى أعمال فنية عديدة عن الإنشاد والموال والسيرة الهلالية، حتى تتعرف الأجيال الجديدة على التراث، ونرتقى بالمستوى المتدنى الذى وصل إليه الفن المصرى، من خلال تقديم هذه النوعية من الأعمال.

وأرى أن الشباب من سن ١٨ إلى ٢٥ سنة يحضرون حفلات الإنشاد الدينى، ويستمتعون بالحالة الروحانية التى تتملكهم خلالها، فلمَ لا يتم استغلال هذا فى تقديم أعمال فنية عن هذا المجال، بدلًا من الأعمال الفنية البعيدة تمامًا عن ثقافتنا المصرية.

■ أخيرًا.. ما تمنياتك لمستقبل الإنشاد الدينى فى مصر؟

- أتمنى أن يكون شهر رمضان وباقى أيام السنة مليئة بالحفلات، فلدينا منشدون عظام خاصة فى الصعيد، لذا أتمنى توزيعهم على جميع مسارح الجمهورية، مثلما كان يحدث فى منتصف التسعينيات، فوقتها كان الإنشاد الدينى فى أبهى صوره، وحفلات الذكر شبه يومية.

وقتها كان هناك اهتمام كبير بالإنشاد، ومسارح الجمهورية تزخر بالحفلات، حتى فى خارج المسرح كانت المظاهر الاحتفالية مبهجة، سواء مسرح الطليعة أو مسرح العرائس أو بيت زينب خاتون أو بيت الهراوى أو بيت السحيمى أو شارع المعز بصفة عامة، لكن الآن تراجع هذا كله، بما يهدد مسيرة الإنشاد الدينى فى مصر.

د.