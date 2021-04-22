وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية

طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بتشجيع الأبناء على التحضير لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وقال وزير التعليم في جروب «حلقة وصل»، إن المدارس الخاصة والمعاهد القومية ستحصل على حقها في الامتحانات التجريبية في يونيو، وأنه سيسمح للطلاب بأداء ٣ امتحانات تجريبية.

وطمأن طارق شوقي أولياء الأمور على إدارة امتحانات الشهادة الثانوية، موضحا أن الطالب المريض بكورونا سيقدم ما يثبت إصابته ولن يحضر الامتحان وسيعقد له امتحان تكميلي.

وتابع: «امتحانات الثانوية العامة في شهر يوليو ولا نعلم كيف تتطور أمور الجائحة، وسنتحرك في ضوء الأحداث وبالتالي نجتهد حاليا لتنظيم هذا العمل الكبير وأرجو أن نترك الجميع يعمل لأن أداء امتحانات الثانوية العامة أمر حتمي لدخول الجامعات وستبذل الدولة ما تستطيع لتأمينها صحيا وفنيا».

واستكمل: «التطوير هو نوع من الأسئلة والتصحيح الخالي من العنصر البشري وإعداد الطلاب لفهم نواتج التعلم عن طريق الاطلاع على مصادر تعلم تشرح المنهج بشكل أكثر تشويقا كما هو الحال في المنصات الإلكترونية، وأن طبيعة الامتحان إن كان إلكترونيا أم ورقيا لن يغير في الأمر شيئا بالنسبة للطالب لأنها نفس الأسئلة لكن هدف النظام الإلكتروني هو التصحيح بعيدا عن العنصر البشري».

وأضاف: «يستطيع الطالب بالصفين الأول والثاني الثانوي الدخول للامتحانات بورقة المفاهيم ويضيف عليها ما يريد والمدرسة التي تتعنت في ذلك لابد وأن يتم الإبلاغ عنها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني».