الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الآثار يستعرض استراتيجية العلاقات العامة للسياحة مع شركة دولية متخصصة

اجتماع وزير السياحة
اجتماع وزير السياحة والآثار مع مسؤولى شركة APCO

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الخميس، مع رئيس وممثلي شركة أبكو (APCO) الدولية للعلاقات العامة التي تعاقدت معها الوزارة في فبراير الماضي والتي تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، وذلك للتعامل مع المستجدات الناتجة عن جائحة كورونا وتأثيرها على القطاع السياحي في مصر والعالم.

خلال الاجتماع تم استعراض الإستراتيجية التي أعدتها الشركة خلال الأسابيع الماضية بهدف التواصل مع منظمي الرحلات وشرائح السائحين المستهدفين في الأسواق العربية والأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر، من خلال القنوات المناسبة وعن طريق توجيه الرسائل التي تناسب كل سوق، لاسيما في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وتزامنا مع قيام الدولة المصرية بإطلاق حملة تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحي ضد الفيروس منذ أوائل أبريل الجاري، والتي بدأت بتطعيم العاملين بمحافظتي جنوب سيناء و البحر الأحمر .

وأعرب مأمون صبيح، رئيس شركة APCO - الشرق الأوسط عن فخر الشركة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، مشيرا إلى التطلع لاستخدام أفضل آليات التواصل العالمية للعمل على زيادة الوعي بمقومات مصر السياحية، والترويج  للتجربة الفريدة التي تقدمها مصر للسائحين 

يشار إلى أن شركة أبكو (APCO) تتمتع بخبرة ممتدة على مدار 35 عاما في مجال التواصل و إدارة العلاقات العامة في جميع أنحاء العالم، كما حصدت الشركة العديد من الجوائز، منها جائزة “وكالة العام في الشرق الأوسط 2019” من مجلة PRWeek، وجائزة “أفضل شركة لاستشارات المؤسسات لعام 2019.


وأعلنت وزارة السياحة والآثار أنها ستقوم بإطلاق حملة دولية للترويج للاسواق المصدرة للسياحة بالخارج، ومن المقرر أن تنطلق هذة الحملة خلال شهر يوليو المقبل وذلك لمدة 3 سنوات .

وأشار أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، لـ"الدستور"، إلى أن يتم العمل حاليًا على وضع الاستراتيجية الإعلامية لتنشيط وتسويق السياحة بتحديد التوقيتات المناسبة لإطلاق الحملات الدعائية واكثر المنصات المستهدفة من جانب كل سوق وطرق الوصول إلى الفئة العمرية التى تستهدفها الهيئة لمخاطبتها والتوجة إليها وأوقات عرض المواد الدعائية سواء كانت على منصات التواصل الاجتماعي أو أى منصة أخرى.

سياحة تنشيط ترويج حملة دولية وزارة السياحة والآثار

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