وزيرة الصحة توجه بتوحيد الخط الساخن للتسهيل على المواطنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد وجهت بتخصيص وتوحيد الخط الساخن 105 ليشمل خدمات ومبادرات ومشروعات وزارة الصحة والسكان لخدمة المواطنين، وتلقي استفساراتهم وتوجيههم حسب الحالة الصحية.

وقالت وزارة الصحة إن الخط الساخن سيشمل خدمات القطاع العلاجي والوقائي والرعاية الأساسية وخدمات الإسعاف وغرفة مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة، وتسجيل حالات إصابات الكورونا وطلبات تلقي لقاح كورونا، والتسجيل لإجراء التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، إضافة إلى تلقي أي شكاوى أو استفسارات، وربط تلك الخدمات كافة بقاعدة بيانات موحدة، وذلك للتسهيل على المواطنين.

وأكدت وزيرة الصحة أن الميكنة والتحول الرقمي لخدمات الوزارة يضمن تحقيق المساواة في حصول جميع المواطنين على كافة الخدمات بأعلى جودة، مشددة على تسخير الإمكانيات وتذليل كافة التحديات؛ لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لسرعة تطبيق التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مساء اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، لمتابعة سير العمل بمشروع ميكنة خدمات الوزارة في إطار تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية مثل مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة".

قالت الوزارة إن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.