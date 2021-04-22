«اللي ملوش كبير».. أحمد العوضي يكشف الصفات المشتركة بينه وسيف الخديوي

عبر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود الأفعال التي أحدثها بشخصيته سيف الخديوي في أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الذي يشارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ويعرض خلال شهر رمضان الجاري.

وعن أوجه التشابه بين شخصيته الحقيقية وشخصيته في المسلسل قال العوضي للدستور: بالتأكيد هناك أمور متشابهة بيني وبين "الخديوي"، وهذا سيظهر للمشاهدين خلال الحلقات المقبلة، حيث ستظهر أبعاد كثيرة للشخصية فعلى سبيل المثال طريقة حبه وطريقة كلامه وبعض طباعه وهذا به كثيرًا من شخصيتي في الحقيقة وتفاصيل أخرى سيراها الجمهور طوال أحداث المسلسل.

وعن تفاصيل الشخصية نفسها واقتباسها من الواقع رد قائلا: بالتأكيد قابلت هذه الشخصية في كثير من المرات، وأنا أخذت من هذه الشخصيات الكثير لأضعه في النهاية في شخصية واحدة وهي "الخديوي"، وهذا كان أمر مرهق لإيصاله بهذه الطريقة للجمهور، فأخذت من شخصية شيء وشخصية أخرى شيء وهكذا، حتى أخرج على أفضل شكل ممكن ممزوج بطبع شخصية "الخديوي".

يأتي موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير على شاشة قناة cbc في الساعة 9.15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة في صباح اليوم التالي الساعة 2.15 صباحًا، وتعاد كذلك في نفس اليوم الساعة 5 عصرًا على نفس القناة.

وتدور أحداث مسلسل اللي مالوش كبير حول فتاة تدعى "غزل" من الطبقة المتوسطة التي تضطرهم الظروف للزواج من رجل ثري يكبرها بسنوات كثيرة ولكن سرعان ما تحاول التخلص منه وتدخل في علاقة عاطفية مع أحد الشباب الذي يحاول مساعدتها في مشكلاتها.

وضم المسلسل عددا من النجوم بالإضافة لياسمين عبد العزيز ومحمود العوضي أبرزهم (خالد الصاوى- دنيا عبد العزيز- محمود حافظ- أحمد عبد الله - حلا زلط وغيرهم من النجوم. ويحظى مسلسل اللي مالوش كبير بشعبية واسعة في مصر بعد عرض الحلقات الأولي منه لأنه يناقش العديد من القضايا الهامة التي تمس صميم المجتمع المصري مثل أمور السحر والشعوذة والعنف الأسري وقضايا البلطجة وغيرها من المشاكل التي تنتشر في الشارع العامي وبذلك نكون قدمنا لكم كافة المعلومات المتعلقة بمسلسل اللي مالوش كبير.