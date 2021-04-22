وزيرة التعاون الدولي: الشباب المصري يمثل القوة الدافعة للوطن

التعاون الدولي تدعم ريادة الأعمال من خلال برنامج " أورنج كورنر"

أعلنت سفارة المملكة الهولندية في مصر عن شراكتها مع بنك الإسكندرية كشريك رئيسي من القطاع الخاص في ريادة الأعمال، في مبادرة "أورنج كورنرز"، وذلك في إطار الاهتمام المستمر بالتنمية المستدامة وتحت رعاية وزارة التعاون الدولي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الشباب المصري يمثل الشباب القوة الدافعة لوطننا، ومن خلال إشراك الشباب وتمكينهم وإتاحة الفرص لهم سيمكننا اتخاذ خطوات واسعة في اتجاه التنمية المستدامة.



وأكدت "المشاط"، أن عام 2021 هو عام إشراك القطاع الخاص، لافتة إلى أننا نعمل باتجاه تنفيذ خطة التنمية الوطنية من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تعزز قيم الاستدامة وتقوم بنشرها عبر العديد من القطاعات خاصة فيما يخص مشهد ريادة الأعمال".



وسوف ينضم بنك الإسكندرية، أحد أكبر البنوك المصرية إلى البرنامج كشريك أساسي من القطاع الخاص. يقدم بنك الإسكندرية مساهمة مالية سنوية كدعم للبرنامج، بالإضافة إلى دعم نوعي يتضمن محاضرات وتوجيه لرواد الأعمال المشاركين.

وصرح دانتى كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية: "مشاركتنا في مبادرة "أورنج كورنرز" التي أطلقتها سفارة المملكة الهولندية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي يدفعها إيماننا الراسخ بأهمية الشركات الناشئة في مصر. فمصر هي بلد الشباب الموهوب الذين يسعون إلى الفرص ليصبحوا رواد أعمال.

و"أورنج كورنرز مصر" هي مبادرة تقودها المملكة الهولندية لتوفير التدريب وشبكات الاتصال والتسهيلات لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها. وتضم المبادرة برنامجي حاضنات أعمال مستقلين- أحدهم في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة. ويهتم التدريب على ريادة الأعمال بشكل خاص بالشركات الناشئة في مجال الزراعة والقطاع الإبداعي ويضمن مشاركة رائدات الأعمال بنسبة لا تقل عن 50%.

ومن المؤكد أن نموذج "أورنج كورنرز" قادر على المساهمة في تحقيق تطلعات الشباب المصري من خلال وضع إطار للشركات الناشئة قائم على الخبرة الجيدة. بالإضافة إلى ذلك، فنحن نتطلع إلى تنظيم البرنامج للدورات في منطقتين حيويتين هما القاهرة وصعيد مصر مما يضمن اتباع نهج شامل حقيقي. كما نشعر بالسعادة البالغة لاستطاعة البرنامج تقديم فرص في مجال قطاع الأعمال الزراعية والتكنولوجيا الزراعية مما يتيح الفرصة لجيل جديد من رواد الأعمال للمشاركة في عملية التطور والاندماج في القطاع الزراعي ذو الأهمية الكبيرة لمصر".