مصرع سيدة في حادث مروري بكفر الدوار

لقيت سيدة في العقد السادس من العمر مصرعها، اليوم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بالطريق الزراعي “القاهرة - الإسكندرية” أعلي كوبري كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى كفر الدوار المركزي، يفيد بوصول جثة هامدة لسيدة بالعقد السادس وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية “توك توك ” أعلى كوبري كفر الدوار بالطريق الزراعي السريع "القاهرة - الإسكندرية".

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة، 55 عامًا، ومقيمة بكفر الدوار وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.