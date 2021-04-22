نسل الأغراب الحلقة العاشرة: عساف يتوعد لحسيب وغفران يغضب من الدميري

عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة العاشرة، منذ قليل، على شاشة قناة أون، وشهدت الحلقة أحداثا شيقة ومثيرة، حيث “عساف” أحمد السقا يتوعد لـ "حسيب" إدوارد، و“غفران” أمير كرارة يغضب من “الدميري” محمد جمعة.

عساف يتوعد لـحسيب في نسل الأغراب الحلقة العاشرة

بدأ مسلسل نسل الأغراب الحلقة العاشرة من حيث انتهت السابقة، من حيث مشهد اتصال “عساف” السقا بـ “غفران” كرارة مطالبًا مقابلته في أي مكان للضرورة، دون أن يوضح سبب هذا الطلب الذي حير “غفران”، خاصة أن كل من حوله حذروه من هذا المقابلة وهذا الطلب الغريب من “عساف” واعتبروه مكيدة.

وفي نفس السياق، ذهب “عساف” إلى منزل “العمدة حسيب” إدوارد ليتوعد له بأنه سوف يتفرغ للانتقام منه، بسبب مساعدة “غفران” على أن يطلق منه زوجته السابقة “جليلة” مي عمر أثناء تواجده بالسجن، وألقى “عساف” أيضًا اللوم على “حسيب” بأن يفعل معه ذلك ويتحالف مع “غفران” ويزوجه شقيقته “جليلة”، مؤكدًا أنه سوف ينتقم منه ولكن بعدما يتفرغ له.

غفران يغضب من الدميري في نسل الأغراب الحلقة العاشرة

أثار “الدميري” محمد جمعة غضب “غفران” أمير كرارة، وأهله، بسبب تخليه عنه أثناء معركته مع “عساف” أحمد السقا، وذلك بسبب أن “الدميري” حن لأيام شقيقه “عساف”، فكان في فترة سجنه يفتقد له ولكنه كان في صف “غفران” بسبب ما يسمعه عن شقيقه من قتل ونهب، وفي النهاية اختار “الدميري” أن يكون مع شقيقه وترك “غفران” وأصبح من خصماه.

قصة مسلسل نسل الأغراب

وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.



ويجسد الفنان أحمد السقا في نسل الأغراب دور شخص يدعى غفران الغريب بينما أمير كرارة يقدم دور عساف الغريب وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء من خلال الصراع على الفنان مي عمر في العمل الجديد، والمختلف في العمل أن الشخصيتين المتصارعتين تنتميان إلى فئة أدوار الشر والصراع بينهما وليس الصراع بين الخير والشر.