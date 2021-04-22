أولياء أمور يطالبون بعودة الكتاب المدرسي لامتحانات الثانوية.. والوزير يرد

طالب أحد أولياء الأمور من وزير التربية والتعليم السماح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالدخول بالكتاب المدرسى للامتحانات: "الطلاب تدربوا من أول العام على التخلى عن الحفظ والتلقين وكون امتحانات المواد الأدبية خاصة قائمه فى الأصل على الحفظ، فمن الصعب على أولادنا كتابة كل المفاهيم التى ستساعدهم على اجتياز الامتحان دون حفظ وإذا حتى حاولوا، سيستغرق منهم وقت فيما لا يفيد ويمكنهم فى هذا الوقت أن يقوموا بحل مزيد من التدريبات من مصادر الوزارة المختلفة".

وقالت إحدى أولياء الأمور للدكتور طارق شوقي، على أحد الجروبات التعليمية على تطبيق "واتس آب":"رجاء أخذ ذلك فى الاعتبار والسماح لهم بدخول الامتحان بالكتاب المدرسى بدلاً من ورقة المفاهيم"، ليأتي رد الوزير على هذه المطالب:"قتلنا هذا الموضوع بحثًا يا أفندم! الكتب غير متاحة للجميع وبالتالي دخول البعض بها مجحف للآخرين، لهذا صممنا ورقة المفاهيم ضمانا لتكافؤ الفرص".

أضاف الوزير: "في النهاية هذا امتحان لستة أسابيع فقط، من المنهج في سنة نقل لا يستدعي كل هذا الجدل وقد كنا نمتحن في منهج العام كله بلا أى كتب معنا ولم نكن نطلب شيئا".

وقال وزير التعليم إنه بالنسبة للطالب المصاب بفيروس كورونا، عليه التقدم بما يثبت ذلك لكي لا يحضر الامتحان، موضحا بأنه سيتم عمل امتحان تكميلي له في وقت لاحق.