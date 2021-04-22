الدور الأمريكي في سد الأثيوبي.. والمبادئ الاساسية للحقوق الانسانية

الخبر برز اليوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر أبريل أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل العمل مع مصر والسودان واثيوبيا للحد من التوتر الناجم عن الخلافات بشأن سد النهضة، وبيان صريح أن واشنطن تسعي لإعادة الدول الثلاث إلى الانخراط في مفاوضات بناءة ضمن عملية يقودها الاتحاد الافريقي.

تؤكد الولايات المتحدة الامريكية علي وسيلة وحيدة لحل الازمة، ومن جانب مصر (صاحبة الحق في مياه النيل) أجري وزير خارجية مصر سامح شكري اتصالاته بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مستعرضًا آخر التطورات بشان سد النهضة وثوابت الموقف المصري للوصول إلي اتفاق أكيد وملزم، وخطورة استمرار اثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق مع مصر، الشريك الأصيل في ماء النيل الذي لا بديل له كمصدر وحيد للماء بكل المقاييس بشهادة التاريخ والواقع المعاش والذي لا بديل له لحياة شعب مصر بكل ما تعنيه الحقيقة.

كما أجري وزير خارجية مصر اتصالاته بالأمين العام للأمم المتحدة بذات الأسلوب وبحزم وحسم، حيث لا مجال للجدال حول أهمية ماء النيل لمصر شعبًا وأرضًا، بل وحياة بكل معاني التعبير.

كما أعرب وزير خارجية مصر أنه لا بديل عن الحفاظ على نهر النيل بذات الكفاءة والقدرة على استقبال ما تحتاجه مصر وقبلها السودان على كل قطرة ماء تصب في مجري نهر النيل.

وبكل الأساليب المهذبة، تتعامل مصر - عن طريق وزير خارجيتها - علي لزوم كل نقطة ماء من نهر النيل للحياة في مصر، وبالطبع السودان الجار الملاصق لمصر قد يكون لديه مصدر جزئي من أمطار الشتاء، لكن لا يستطيع الاستغناء عن حصته، ومن باب أولي مصر بتعداد شعبها وندرة أمطارها حتي قيل وبحق أن مصر هبة النيل.

ولا يستطيع كائن من كان أن يفصل الأم عن ابنها الوحيد، وبالتالي تهون الحياة دفاعًا عن مصدر الحياة، من كل زهرة تنمو أو عصفور يغرد في سماء مصر ونيلها، وأي اعتداء علي حصة ماء مصر، هو اعتداء علي كل مقيم علي أرض مصر حتي غير المصريين الذين يعشقون مصر وتاريخها.

ولا تفريط في جرعة ماء من نيلها، ونتمنى للحبشة - كدولة مجاورة إلي حد ما وتعرف قيمة مصر عبر العصور - أن يراجع قادتها وشعبها موقفهم حيال ملء السد حتي يحيا جميع أبناء وبنات النيل في أمن وأمان وحسن الجوار، ويتقاسمون الماء دون غبن أو استحواذ.

حفظ الله مصر وشعبها برعاية الخالق العظيم وقادتها تحت راية رئيسها عبد الافتاح السيسي، حفظ الله مصر وكل شعبها، وأهدي الجيران حتي يعيش الجميع في أمن وأمان بلا عطش، بل ليرتوي ويتمتع الجميع بكل قطرة من مياه نيلنا، وهذا هو الجانب الأول

أما الجانب الثاني، فهو أن أي عاقل لاينكر أن للإنسان - أي إنسان - مبادئ تحفظ حقه كإنسان ميزه الخالق منذ بدء الخليقة، كانت في البدء الطبيعة الأرضية من يابسة ومياه وأنوار في جلد السماء، ثم خلق الإنسان، رجلًا في اسم آدم، أي أنه من أديم الأرض أو ترابها، وحتى لا يعيش منفردًا خلق له حواء من أحد اضلاع آدم ودعا اسمها حواء لأنها ستكون الأم لأولادهما، وهكذا امتلأت الارض من نسل آدم وحواء وتفرعت البشرية وملأت الأرض ونشأت صراعات طويلة حتى ضاقت الأرض، ونشبت الحروب والكروب على مدي التاريخ.

وأمام النزاعات والحروب، حرب علي امتلاك منابع المياه وعلي مساحات الأرض وتعقدت المشكلات عبر التاريخ، في سباق علي احتلال الأرض وعلي منابع المياه حتي عصرنا الحديث، وإعلان عالمي لحقوق الانسان، ووضع قوانين وقواعد ومبادئ، كان من أهمها حماية الحقوق الانسانية في قواعد تهدف إلي حفظ كرامة الانسان في شكل مبادئ اساسية اهمها:

-"الحرية والمساواة، وعدم التمييز العنصري بسبب اللون أو اللغة أو الانتماء الديني والعقائدي وحرية الشعوب في تقرير مصائرها"، لقد كانت الحرية والمساواة بين الشعوب هي الأساس الذي يحفظ للبشرية سلامها وامانها ورقيها، فالحرية هي المرجع الأساسي لحياة البشرية، وبدون الحرية لا تتقدم الإنسانية ولا تضمن حياة كريمة كما أرادها الخالق الذي سلطه على الأرض وما يدب عليها أو ينبت من عشب ومن مأكولات.

وبالرجوع إلي الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والصادر في العاشر من ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وثماني وأربعين نجد هذا البيان:

-"لقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في باريس علي الإعلان الدولي لحقوق الانسان الذي اصبح الانجاز الاول لحفظ الحقوق البشرية دون تمييز باي من أسباب كاللون أو اللغة أو الدي والمعتقد".

ومن أهم ميزات هذا الإعلان إضفاء الروح العالمية المسكونية دون تمييز بسبب اللغة أو اللون أو العقيدة، فالإنسان هو قمة الخليقة الذي يجب حفظ كرامته، ويتكون الإعلان العالمي من ثلاثين مادة في المقدمة ديباجة تنص على "ضرورة الرجوع إلي هذا الإعلان عند نشوب نزاع بين الدول، مع تقدير الانسان كمستحق للكرامة والحرية والحياة الآمنة".

ومن ضمن الثلاثين مادة التي يتكون منها هذا الإعلان وفي المادة الأولي تتقدمها ديباجة تنص، بل وتؤكد علي "وجوب الاعتراف بكرامة الإنسان - أي انسان - وحماية حقوقه المبنية علي أساس الحرية والعدل والمساواة والسلم العالمي"، كما وتؤكد المادة الأولي أيضاً على "أن جميع الناس متساوون في الكرامة يولدون أحرارًا يتمتعون بعقول وضمائر وافئدة تقتضي منهم الاخوة والتسامح في المعاملات".

وفي المادة الثانية ورد أن "كل انسان له الحق في التمتع بالحرية دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي ودون أي تفرقة بين رجل وسيدة"، ثم يرد هذا السؤال: ما مدى إلزامية تطبيق هذه المواد الرائعة، ونحن نري ونسمع عن معارك واعتداءات على مستويات دولية؟، وما هو دور المنظمة في وقف هذه النزاعات وتحقيق السلم العام والحياة المستقرة؟، هذا ما سنتعرض إليه بتفصيل أكثر في عدد آخر.