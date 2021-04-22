الرئيس التونسي يؤكد وقوفه مع مصر في مفاوضات سد النهضة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، وقوف تونس الثابت إلى جانب مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلّ تفاوضي وعادل لملف سدّ النهضة، في المفاوضات التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان مساء اليوم، أن قيس سعيّد استقبل، مساء اليوم، بقصر قرطاج، وزير الخارجية سامح شكري، الذي كان محمّلا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعلّق بملف سدّ النهضة.

وأعرب رئيس تونس، خلال اللقاء، عن حرص تونس القوي على مزيد تطوير أواصر الأخوة مع مصر والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة المتينة إلى أعلى المستويات وفق رؤى جديدة وبروح مشتركة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من الاستقرار والنماء.

كما أكّد قيس سعيد وقوف تونس الثابت إلى جانب مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلّ تفاوضي وعادل لملف سدّ النهضة بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل، مذكرا، في السياق، بأن الأمن القومي المصري ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

من جانبه، أعرب سامح شكري، حسب بيان الرئاسة التونسية، عن تشرفه بلقاء رئيس الجمهورية وإبلاغه تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتزازه بنتائج زيارته الأخيرة إلى مصر، وحرصه على مواصلة العمل المشترك في كل المجالات.

كما أفاد وزير الخارجية بأن زيارته إلى تونس تندرج في إطار جولة إفريقية، وبأنه أطلع رئيس الدولة على آخر تطورات ملف سدّ النهضة وعلى الجهود التي تبذلها بلاده لبلوغ اتفاق عادل ومنصف وقانوني.

شكري ينهي جولته الإفريقية في تونس

وسلم وزير الخارجية- في آخر محطات جولته الإفريقية- اليوم رئيس تونس قيس سعيد رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعريف بموقف مصر بشأن سد النهضة وتعنت إثيوبيا في المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد.

وقال وزير الخارجية إن هذا اللقاء يأتي من منطلق حرص مصر على التنسيق مع تونس الشقيقة في ظل ما يجمع البلدين من روابط وثيقة وعضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن.

وقد حرص الوزير شكري في هذا السياق على تثمين التصريحات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، بأن تونس لن تقبل بالمساس بالأمن المائي لمصر، وأن موقف مصر من قضايا المياه هو ذاته الموقف التونسي.